A 18 días del interrogatorio a Jorge Barata, ante fiscales peruanos en Brasil, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper , aseguró que la declaración que dará el ex representante de Odebrecht en el Perú al fiscal José Pérez no comprometerá a su lideresa, Keiko Fujimori .

“Estoy seguro de que no la va a comprometer y va a confirmar lo que dice el señor Odebrecht: que no conoce a Keiko Sofía, que no se reunió. Estoy seguro de que el señor Barata va a confirmar que él no le ha entregado dinero a Keiko ni a Fuerza Popular”, comentó.

ACTUALIZACIÓN 12:44 P.M.



Luego de un breve receso, José Chlimper aclaró que él no formó parte de quienes acordaron que Graña y Montero se consorciara con Odebrecht.

Asimismo, el Secretario General de Fuerza Popular dijo que a su entender "la empresa Graña y Montero quería luchar contra la corrupcion... los que delinquen son las personas".

Además, Chlimper reitero que no sabía de la relación de Graña y Montero con Marcelo Odebrecht.



José Chlimper: "Nunca he coimeado" [FOTOS Y VIDEOS]

El Secretario General de Fuerza Popular , José Chlimper , se presenta en la Comisión Lava Jato del Congreso de la República y está explicando los vínculos que su partido tiene con la constructora brasileña Odebrecht y su rol en el directorio de Graña y Montero.

Durante el interrogatorio en la sesión investigadora, Chlimper, aclaró que "nunca he coimeado" y agregó que no conoce sobre el presunto soborno que habría pagado Graña y Montero a Odebrecht para entregarle al ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la carretera Interoceánica.

Asimismo, añadió que no trabajaba para Graña y Montero y que solo representaba a las AFP en el directorio de la citada firma.

Consultado por el congresista Victor Andrés Garcia Belaunde si estaba enterado de los sobornos que habría realizado Graña y Montero, dijo que "no hubo nada en el accionar de la firma y en los informes de las auditorías externas que hicieran sospechar que hubo corrupción".

El congresista Humberto Morales del Frente Amplio también le preguntó al Secretario Gneral de Fuerza Popular sobre el denominado 'Club de la Construcción' y este le respondió que nunca había escuchado de el y que se enteró de su existencia por la prensa.

Además, el empresario Chlimper indicó que no conoce a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa del mismo nombre, y que solo una vez se reunió con Jorge Barata por un proyecto de H2Olmos.