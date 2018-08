José Chlimper confirma que se reunió con Martín Vizcarra en enero

Sí se reunieron. El secretario general de Fuerza Popular (FP), José Chlimper , confirmó que se encontró con el presidente Martín Vizcarra en enero de este año, cuando este último era todavía primer vicepresidente y embajador del Perú en Canadá.

También detalló que la reunión se llevó a cabo el 19 de enero, a pedido suyo, en una casa en Las Casuarinas, en Surco. En total, informó, fueron cuatro las personas que participaron de esta cita: el jefe de Estado, su entonces asesor Mario Arbulú, el fujimorista y el dueño de casa.

"(El objetivo) era decirle que, en el supuesto de que el Congreso aprobase una moción de vacancia, cosa que no dependía exclusivamente de FP, porque se necesitan 87 votos, nosotros cumpliríamos irrestrictamente el mandato popular", declaró al diario Correo.

Chlimper contó que solicitó la reunión después de varios intentos, pues en diciembre intentó conversar con Vizcarra en el marco de la primera moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. "En una de sus venidas a Lima, que era pública y que yo leí por el periódico, llamé por teléfono. No lo llamé a él (al presidente), llamé a un amigo que nos invitó a tomar desayuno a los dos en su casa", comentó.

El dirigente de FP señaló que no hubo un acuerdo explícito para mantener esa reunión como reservada, pero asumió que esa era la intención porque el ahora presidente llegó solo con una persona de confianza.

"No se acordó (la reserva). Él llega con una persona de su confianza, es natural, es tácito que es reservado", comentó, para luego reiterar que no se pactó nada en dicho encuentro.

Con esta información, Chlimper confirmó lo que ya había señalado el ahora presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien días atrás deslizó que el ahora presidente se reunió con un dirigente del partido de Keiko Fujimori.

Reuniones con Keiko

Asimismo, el ex ministro de Agricultura, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, comentó sobre las dos reuniones que la ex candidata Keiko Fujimori sostuvo con Vizcarra cuando ya había asumido la presidencia, y detalló que en la primera estuvo presente Daniel Salaverry y que en la segunda acudió él en persona.

"El 25 de marzo, o sea a los días de juramentar, el señor (Daniel) Salaverry y el señor (César) Villanueva creen oportuno que los dos (Keiko Fujimori y Martín Vizcarra) deben reunirse. Y entonces se organiza la reunión para el día 27, de acuerdo con los WhatsApp que tiene el señor Salaverry. Le dijeron que la reunión sería tal día, a tal hora y en tal dirección (...). Fuimos colectivamente. Fueron el señor Salaverry con la señora Keiko", detalló Chlimper.

En virtud de ello, descartó que Keiko Fujimori haya pedido la renuncia de la ministra de Salud, Silvia Pessah, como dijo Martín Vizcarra. "Tengo que desmentirlo porque yo sí estuve ahí", aseguró.

Chlimper explicó que esta segunda reunión, efectivamente, fue por iniciativa de Fuerza Popular porque no querían esperar hasta después del 28 de julio para hablar con el mandatario.

"Producto de nuestro sentido de urgencia de que se den las cosas, averigüé quién es amigo del presidente. Me dijeron Iván Manchego. Conseguí su número. Coordiné con el señor Manchego la reunión. En esa reunión llegaron los dos solos (Martín Vizcarra y Manchego)", comentó.

Cabe anotar que el presidente Vizcarra, luego que salieran a la luz las reuniones a través de declaraciones de Keiko Fujimori, admitió que cometió un error al haber mantenido la reserva de estos encuentros, pero aseguró que lo hizo a pedido de la ex congresista.