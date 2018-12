José Carlos Requena , analista político y director de la consultora 50+1, visitó nuestros estudios de Perú21TV para dar sus impresiones sobre el Referéndum 2018.

"Una gran virtud que ha tenido (Martín Vizcarra) es interpretar ese rechazo (para con los congresistas)", explicó el analista político, quien agregó que su voto para las medidas de reforma fueron: "SÍ, SÍ, NO, NO".

En el mismo sentido, Requena aseguró que no estaba de acuerdo con la bicameralidad. "Fue por la manera que estaba planteada. Si vamos a tener 50 congresista más para tener Senado, no era".

El experto en temas político también argumentó por qué se debió votar para la reelección de los congresistas. "Hay gente que ha tenido las ganas de trabajar, que ha querido aportar. A esos, ya no los vamos a ver a partir del 2021", dijo.

Con respecto a una recomposición del gabinete de ministros, José Carlos Requena opinó: "Yo no veo a nadie que pueda reemplazar a César Villanueva (presidente del Consejo de Ministros). Se me hace difícil pensar un gobierno sin Villanueva. No lo veo con una fecha de expiración tan próxima".