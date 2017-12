José Carlos Requena: “No veo que el Gobierno gane”

Ejecutivo y Legislativo están enfrascados en una lucha de poder. José Carlos Requena explica cómo se produjeron las diferencias y qué hacer para volver al diálogo.

El fujimorismo pretendió censurar a la ministra Martens y el Gobierno presentó una cuestión de confianza. ¿Por qué llegamos a este punto de confrontación?

Esto ha sido bastante sorpresivo teniendo en consideración el ambiente de gran precariedad que tiene el Ejecutivo. Pareciera que en la PCM han interpretado que con esta decisión pueden saldar algo de esa precariedad, pero lo que estamos viendo es que se ha abierto un gran espacio de inestabilidad e incertidumbre.

¿Con la cuestión de confianza el primer ministro quiso dar una demostración de fuerza?

Yo creo que no tiene fuerza. Creo que la única persona que podría ganar algo de esto es el propio Zavala, porque tendría una salida honrosa. En general, yo no veo que el Gobierno gane nada. Estás en medio de la discusión de la Ley de Presupuesto de 2018, el presidente está próximo a viajar, estás con una aprobación declinante, estás con una bancada que hace agua y acaba de salir la sentencia del TC (Tribunal Constitucional), así que no veo cuál es el cálculo del Gobierno.

Tomando en cuenta el escenario que usted grafica, ¿por qué proponer una cuestión de confianza ahora y no antes, cuando también hubo ministros por ser censurados?

No es fácil leer las acciones del Ejecutivo. Esta semana se cumplieron 25 años de la captura de Abimael Guzmán, salió en libertad Maritza Garrido Lecca, declaró Josef Maiman y salió la sentencia del TC sobre el transfuguismo. Es decir, salió una cosa tras otra y te crea olas por todos lados. Además, es cierto, aunque los fujimoristas quieran negarlo, que 2/3 de ellos dejan que pasen solo algunos de los proyectos de ley del Ejecutivo. Entonces sí hay cierto obstruccionismo, una suerte de colaboración apática.

¿La crisis política, entonces, fue culpa de ambos bandos, Ejecutivo y Legislativo?

Yo creo que sí. El pedido de censura a Martens es como golpear a alguien que ya está en el piso. Yo hubiera esperado que salga sola, pero la mayoría decidió ir por la censura y el Ejecutivo respondió echando más leña al fuego.

¿Esto afectará en la aprobación de estos poderes del Estado?

Seguramente. Uno hubiera esperado que, dados los resultados deportivos, el tema del terrorismo, el centro del debate no sea político. Esto va a ocasionar un deterioro mayor.

Cuando pase esto, ¿cómo volver a darle gobernabilidad al país? ¿Un diálogo de líderes?

Eso pasará por propiciar espacios de diálogo reservado, que no requieran cámara. A veces el afán de figuración termina distorsionando la naturaleza del diálogo político. Yo esperaría que de ambos lados haya interlocutores que propongan un diálogo real. Eso, hasta ahora, no se ha visto. Hacer eso o relanzar el Acuerdo Nacional, que está bien venido a menos.

Biografía:

* “Soy socio principal de 50+1, magíster en Humanidades por la North Carolina State University, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y comunicador social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)”.

* “Fui editor de Regiones en el diario El Comercio. He trabajado para IDEA, PNUD, Banco Mundial, entre otros”.