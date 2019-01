José Carlos Requena sobre Chávarry: “La solución rápida es la renuncia” [ANÁLISIS]

Pedro Chávarry fue consciente de que sacar del equipo especial a los fiscales Rafael Vela y José Pérez lo desfasaba más, aunque no creo que esa decisión implique que se salve de dejar la jefatura del Ministerio Público.

El retroceso de Chávarry es producto de tres momentos: se agudizaron las críticas al interior de la Fiscalía, los únicos grupos políticos que lo apoyaban le dieron la espalda y la presión ciudadana logró arrinconarlo.

A eso hay que sumar que el acuerdo de colaboración con Odebrecht estaba en riesgo si Vela y Pérez permanecían fuera del equipo.

Chávarry no valoró lo suficiente el poco espacio que tenía, no leyó bien el momento político y creo que ahora, por la crítica situación que atraviesa, la solución más rápida para él es renunciar. Si vamos al plano constitucional, solo el Parlamento podría removerlo, pero hasta ahora no lo hecho pese a tener las denuncias en sus manos.

Lo que hay que decir también es que no existió ningún sustento claro en la exposición del fiscal de la Nación para retirar a los miembros del equipo especial. Todas las consideraciones giran en torno a él y a su figura, solo buscaba la subordinación y eso no salvaguarda la institucionalidad.