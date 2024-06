El analista político, José Carlos Requena, refirió que la reciente afiliación de Alberto Fujimori al partido de Fuerza Popular confirmaría las sospechas de muchos sobre sus intenciones electorales, y que irían en sintonía con la bancada fujimorista en el Congreso.

“Desde el lado político es algo que honra las sospechas, da asidero a las sospechas que mucha gente tenía. De hecho, el comportamiento de la bancada de Fuerza Popular en su conjunto al ver el naufragio de la llamada ley Anti Antauro. Esto como que les da pie o hace que los puntos se vayan uniendo”, refirió Requena en el programa La Voz del 21, por la señal de Perú21TV.

El experto consideró que esta reciente afiliación de Fujimori padre en el partido de su hija, formaría parte del inicio de una etapa en el fujimorismo de fortalecimiento entre los “albertistas y keikistas”, un lazo que se refuerza y que puede ser aprovechada electoralmente.

“En cualquier caso, lo concreto es que, de alguna manera, sí marcaría esta consolidación del lazo que muchas veces se hablaba, entre albertistas y keikistas y este tipo de cosas al interior del fujimorismo. Esto creo que claramente ya es un guiño mayor sobre la consolidación de los fujimoristas de antes y de ahora, a fin de tentar una posición unificada con miras al proceso electoral del 26 o de antes, si es que esto se precipita”, refirió.

En otra parte de la entrevista, Quiroga analizó la situación de poder dentro del partido naranja ahora con la presencia del Alberto Fujimori y sobre si existirá alguna disputa interna por quién llevará las riendas la organización política. Además, consideró que el padre de los Fujimori mantiene un rol activo y bastante visible en comparación con Keiko Fujimori.

“Vamos a terminar de ver dónde termina cada cuál. Yo creo que hay todavía mucha tela por cortar. Lo que hemos visto es una voluntad, o lo que vemos ahora es una voluntad de participar políticamente más de lo que se creía. O sea, dada su edad, yo en lo personal pensaba que él podía tener un rol más de asesoría discreta, [pero] no es lo que el expresidente Fujimori busca, claramente. Creo que su actividad en redes sociales va también en ese sentido. Pero habrá que ver quién tiene qué responsabilidad”, refirió en analista político.

“Es temprano todavía para ver si uno u otro candidatea al Senado o a la Presidencia. De los sondeos que han circulado, y solamente en términos de mención espontánea, Keiko Fujimori figuraba en una posición mucho más ventajosa. Pero ya con esto supongo que las cosas cambiarán. Y habrá que ver qué datos arrojan los primeros sondeos que incluyan a dos Fujimoris en la lista de actuales candidatos presidenciales”, agregó.

Como se sabe, el expresidente Alberto Fujimori se afilió al partido de Fuerza Popular, que lidera su hija Keiko Fujimori. Así lo mostraron en un video publicado en sus redes sociales oficiales.

En las imágenes se aprecia al expresidente Fujimori firmando su carta de afiliación y estampando su huella digital en la carta de afiliación al partido político de su hija.

Una gran noticia para todo el fujimorismo. El sábado 15, mi padre firmó su ficha de afiliación a Fuerza Popular. https://t.co/nRjOLxkI3z — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 19, 2024





¿ALBERTO FUJIMORI PUEDE POSTULAR?





El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, analizó la reciente afiliación del expresidente Alberto Fujimori al partido político Fuerza Popular, de su hija Keiko Fujimori. Este hecho ha despertado todo tipo de reacciones, principalmente respecto a una posible nueva postulación a la Presidencia de la República del indultado exmandatario.

“Yo sostengo que no [puede postular] porque el indulto solo hace relevar el cumplimiento de la pena, pero él sigue siendo un condenado y su condena no ha terminado. Es exactamente la misma situación jurídica que tendría una persona que está en la cárcel, en prisión, solo que por el indulto presidencial, no tiene que cumplir la prisión y puede estar en su casa. Pero sigue siendo un condenado, sigue generando antecedentes penales, tiene la obligación de pagar la reparación civil”, refirió Quiroga a la Voz del 21, por la señal de Perú21TV.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO