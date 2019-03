José Carlos Requena: "El reto de Salvador del Solar es darle sustento político a Martín Vizcarra"

En entrevista con Perú21.TV, el analista político José Carlos Requena sostuvo que el reto que tiene en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, es dar el "sustento político" que requiere el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

Refirió que si el mandatario lo eligió es porque "seguramente ha visto en él a un articulado vocero".

Requena manifestó que en este primer año de gobierno, el presidente Vizcarra "ha optado más por gestos". Sin embargo, advirtió, estos deben estar acompañados "por gestión y resultados".

Consultado sobre la declaraciones de Del Solar quien, en la víspera, refirió que este gobierno no busca la confrontación, el analista advirtió que el momento actua es muy distinto al de julio o agosto del año pasado.

"Ahora tenemos una bancada ( Fuerza Popular) que ha perdido 18 miembros, que ha perdido el control de la Mesa Directiva, que no tiene un liderazgo claro; (...) uno no sabe en Fuerza Popular quién lleva la batuta, si es el vocero (Carlos) Tubino o algún otro actor que ha tenido una labor relevante como la presidencia del Congreso", subrayó.

En esa línea, subrayó que ahora el Ejecutivo se encuentra en una mejor posición que hace seis u ocho meses, "y eso es, de alguna manera, mérito de Vizcarra y en parte de (César) Villanueva aunque no se le reconoce. En tal condición (la no confrontación) no es una apuesta que va a ir mal", puntualizó.

Segunda ola de reformas

En otro pasaje de la entrevista, José Carlos Requena añadió que el país requiere "una segunda ola de reformas" toda vez que en los últimos 18 o 20 años ha reposado "básicamente sobre las mismas estructuras que nos legaron en los 90".

En tal sentido se pronunció a favor de "por lo menos dejar las bases para un cambio" y, en ese contexto, hizo referencia a la reforma política emprendida por Vizcarra indicando que era "algo positivo".

"Vamos a ver si el informe se hace público y se toman estas recomendaciones, se las fortalece y se puede cambiar en algo el andamiaje institucional que nos dejó los 90", remarcó.