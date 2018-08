José Carlos Requena: "Un referéndum te abre flancos"

Las propuestas del presidente Martín Vizcarra, que pretende someter a referéndum, no solo no generarían un cambio sustantivo en el sistema político, sino que podrían ser hasta contraproducentes. Según el analista político José Carlos Requena, el Gobierno ha tomado riesgos al dar este mensaje para la tribuna.

Las propuestas de Vizcarra han generado un impacto en la ciudadanía, que se ha interesado en ellas, ¿pero qué tan viables son y qué tanto podrían cambiar la crisis?

Me parecen propuestas efectistas. Lo complicado va a ser encontrarle, efectivamente, un cauce constitucional y práctico porque, para empezar, si se busca que el referéndum se dé en octubre, estamos hablando de un proceso electoral que ya ha sido convocado. Tendría que verse si se puede hacer o no. En octubre me parece complicado. Todo dependerá del proyecto que mande el Ejecutivo (al Congreso). El Gobierno debe ver cómo hace si es que esto termina dilatándose más de lo que la ciudadanía espera. Es un riesgo que espero que el presidente haya calculado.

Siempre que hay una crisis se habla de una reforma integral. ¿Estas propuestas están en ese marco?

No, han sido tan reactivas que no son parte de algo integral.

¿No cambiaría nada aun si se llegan a aprobar?

Yo no lo creo. Discutir la bicameralidad sin haber discutido cómo van a ser representados los ciudadanos no tiene ningún efecto. La no reelección de congresistas es muy popular, pero no sabemos si sea lo más conveniente.

¿Estas propuestas no podrían ser como bisagras para que, después, en el debate en el Congreso, se complementen con otras y formen una reforma integral?

Podría ser, ese es el único valor que tiene, pero si las planteas como están, van a ser cosas muy puntuales que al final quizá sean hasta contraproducentes. Fíjate que en el caso judicial hubo un grupo de expertos que se han reunido con un montón de gente y que en un breve plazo han planteado medidas concretas. En el lado de la reforma política, lo único que se tiene son parches.

La idea de darle poder a la ciudadanía a través del referéndum se dio después de que el presidente respaldó la marcha contra la corrupción. ¿Es bueno darle el poder a la gente o el presidente debería proponer las soluciones?

En el paquete de la reforma judicial, la comisión Wagner también sugería la reforma del CNM y un mecanismo para acelerarlo era el referéndum. Entonces, en este caso me parece un paso sensato que ha sido pensado y tiene muchas otras consideraciones.

Respecto únicamente al CNM.

Exacto. La otra parte, la política, fue una idea de Vizcarra, y qué pasa si los resultados del referéndum no son coherentes con lo que esperaba el Gobierno. Es un riesgo. A veces consultarle a la gente termina abriéndote flancos. Creo que es una medida muy popular y muy efectista por el gran rechazo que tiene la gente hacia el Congreso.

El riesgo sería solo por el tema de la bicameralidad y el financiamiento, porque en la reelección de congresistas, tiene a la gente de su lado.

Efectivamente. Los especialistas tienden a preferir el financiamiento público; la gente no. Los especialistas tienden a sugerir la bicameralidad; la gente no. Por otro lado, veremos si esta ola de democracia participativa termina con una moda de poner en consulta toda política.

Varios congresistas ya han pedido añadir preguntas al referéndum.

Sí, hay temas controversiales, como la inclusión del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que percibo es que en el Ejecutivo no saben cómo manejar toda la expectativa que se ha generado.