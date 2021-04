El analista señala que este sería uno de los puntos por lo cual la distancia -entre ambos candidatos- en la encuesta Datum se reduce.

¿Crees que las propuestas de desactivar el TC y la Defensoría, de parte de Pedro Castillo, son solo de la boca para afuera o sí es algo planificado?

Desactivar el TC y la Defensoría son golpes efectistas. Lo de la Defensoría del Pueblo lo dijo en un mitin y Castillo no ha terminado de desmentir ni explicarlo. Lo del TC no es algo improvisado de su parte. Pero no tiene ni una base. Es un riesgo que no se puede descartar, sin duda.

¿Pedro Castillo puede desvincularse de Vladimir Cerrón?

Eso lo vamos a ver las próximas semanas. Si bien, ahora, Vladimir Cerrón ha bajado el perfil, deberíamos ver cuál es el entorno que acompaña a Castillo y ver si hay una continuidad o un enlace con la gente que suele colaborar con Cerrón. Creo que hacia afuera pareciera que la vinculación se ha dado, pero hace falta ver mayores señales para confirmar que esto es solo más que un gesto.

La encuesta Datum refleja que la distancia se acorta ¿A qué crees que se debe?

Creo que la reducción de la distancia se debe principalmente a la activación de una preocupación ciudadana que termina de superar algunos reparos respecto a Keiko Fujimori y tiene consideraciones que van más allá de lo que es la aprobación y desaprobación de su campaña o su figura. Es una preocupación que trasciende la esfera electoral y va más por una aversión al riesgo por todas las cosas que está diciendo Castillo y que no ha moderado su discurso. Creo que es una reducción que se da al margen de la campaña de la candidata de la lucha contra el comunismo.

¿Cuál debería ser el principal tema del debate?

La gestión de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico.

