José Carlos Requena: “Con 14 votos puedes negociar muchas cosas”

Desde julio de 2021 a la fecha, la bancada Podemos Perú ha incrementado de 5 a 14 el número de sus integrantes. El analista político José Carlos Requena, en declaraciones a Perú21, advirtió que la agrupación que lidera José Luna Gálvez no parece tomar en cuenta los pasivos de sus miembros. Advierte, además, que con 14 votos el bloque podría negociar "muchas cosas". Además, considera que Podemos no se dispersará, y señala que incluso podría crecer todavía más en lo que queda de este quinquenio legislativo.

Podemos ha pasado de 5 miembros, en 2021, a 14. ¿Qué revelan estos cambios de bancada de parlamentarios que se han convertido en saltimbanquis de la política?

No es un fenómeno nuevo. Creo que los congresistas suelen sentirse muy cómodos con esta dinámica de no rendir cuentas a nadie, entonces saltan de un lado a otro. Lo que sí diferencia a Podemos es esta habilidad que tiene para reclutar de una manera tan proactiva, ¿no? Este crecimiento, triplicar su fuerza inicial, creo que te habla de algunas gestiones seguramente reservadas de liderazgo de este partido.

¿Qué une a personajes tan distintos: ‘mochasueldos’, ‘niños’, un sentenciado por corrupción, otros con cercanía a Sendero y su líder José Luna investigado por corrupción, lavado de activos? ¿Solo los intereses personales?

Y también la laxitud. En congresos pasados había un poco de reparos en reclutar una persona que venía con mucho pasivo. Recordará el caso de la congresista Celia Anicama, elegida por el Partido Nacionalista, que fue popularmente conocida como ‘robacable’ y que una vez que salió el escándalo que la involucró, nunca volvió a recolocarse en otro bloque; las bancadas tenían escrúpulos de reclutar a gente así, es algo distinto lo que pasa ahora. Más bien pareciera que tener congresistas con algún pasivo es lo que privilegia Podemos.

¿Cuál es el riesgo de tener un bloque de esas características que es más bien conocido por proyectos populistas e incluso su apoyo a la minería ilegal?

Bueno, va a tener más presidencias de comisiones, en algún momento presidió la fundamental Comisión de Presupuesto, ¿no?

Pero además, más margen de negociación, más votos para apoyar normas…

Yo diría que lo que hizo Podemos en la elección de la Mesa Directiva del 2024-25, la encabezada por Eduardo Salhuana, fue fundamental, porque tú llegas con 14 votos con los cuales puedes negociar muchas cosas.

¿Cree que este grupo va a seguir con este patrón de captar a cualquier tipo de congresista o por ser un año ya preelectoral se van a ir dispersando en función a sus intereses?

No lo creo, yo creo que lo más probable es que se mantenga e incluso crezca. Lo que podría pasar es que en la elección de este 2026 de alguna manera se castiguen algunas de estas cosas, pero la verdad para ser congresista no es que requieras un caudal tan grande de votos, entonces no es difícil augurar su extinción. Yo creería que en lo que quede de este Congreso lo más probable es que (la bancada) se mantenga y que incluso crezca.

