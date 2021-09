José Balcázar es investigado por presunta apropiación ilícita de 900 mil soles durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Eso no impidió que fuera elegido congresista por Perú Libre, y tampoco frenó su elección como presidente de la Comisión especial que evaluará a los candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Como si eso no fuera suficiente, ayer mismo, apenas minutos después de asumir tan importante encargo, el legislador oficialista, muy orondo, salió ante la prensa para minimizar el ingreso a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de César Tito Rojas, fundador del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

“Entre peruanos no podemos hacer ese tipo de separaciones, hay que dialogar con todos, (...) olvidarse de todo, incluso de las cosas ya pasadas para gobernar para el futuro. Pensemos como otras democracias. Por ejemplo, en Alemania, que es una alta democracia que quisiéramos ya imitarla, han indultado hace seis años a Peter Klar (es Christian Klar), que fue el terrorista más sanguinario y estuvo a cadena perpetua (...). Ya no existe el terrorismo en el mundo, acá en el Perú tampoco”, sostuvo ante la incredulidad de no pocos periodistas.

CUESTIONADA ELECCIÓN

En declaraciones a Perú21, el abogado Enrique Ghersi expresó su preocupación porque quien preside la Comisión especial del TC piense que no existe el terrorismo en el Perú.

“Esa es una manifiesta falsedad. Tampoco se puede aceptar que se pase por agua tibia un hecho fundamental, el neosenderismo existe y está representado en el Movadef”, dijo, y agregó que la conducta de Balcázar es muy peligrosa en un Estado de derecho.

“Eso se llama negacionismo y es una forma de justificar el terrorismo que no se puede aceptar de ninguna manera”, subrayó, tras señalar que, bajo esas consideraciones, el grupo de trabajo debería revisar su elección al frente de la comisión.

“Sus declaraciones revelan que no es una persona neutral para el ejercicio de ese cargo (...). Perú Libre va a tratar, a calco y lodo, de colocar candidatos que tengan afinidad ideológica con su posición política y no candidatos neutrales y bien capacitados”, advirtió.

La congresista Adriana Tudela, quien también integra la directiva de la comisión, por su parte, subrayó que negar la existencia del terrorismo en el Perú y en el mundo “está muy alejado de la verdad”. “No podemos relativizar una reunión de un miembro del Movadef con el premier. Es una muestra más de los vínculos que tiene el gobierno con esa agrupación que no es otra cosa que Sendero Luminoso”, refirió. Consultada sobre la idoneidad de su colega gobiernista para presidir la comisión, respondió que antes de cuestionarlo habrá que darle la oportunidad de que se rectifique.

Sobre el mismo tema, Ernesto Álvarez, expresidente del TC, indicó que si bien nos podemos escandalizar por lo dicho por Balcázar, lo que ha manifestado es “políticamente lógico” toda vez que “quienes votaron por Perú Libre saben perfectamente que es un partido cercano a colaboradores de Sendero Luminoso”.

