El general en retiro PNP José Baella, exjefe de la Dircote, analiza el encubrimiento que podrían estar ejerciendo algunos congresistas a favor de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.

¿Cómo se puede explicar que Vladimir Cerrón no sea capturado hasta hoy?

Vladimir Cerrón ha articulado con muchas autoridades de la política y esa falta de efectividad de la PNP es porque tiene una red de personas tanto del extranjero como nacional; tiene una bancada en el Congreso y tiene contacto con políticos que lo podrían estar ayudando. El problema está en que la PNP debe tener un equipo especial que se dedique 24/7 a encontrar a Vladimir Cerrón.

¿Qué tipo de contactos tendrían la influencia para proteger a Vladimir Cerrón?

Las personas con cierto poder, ese tipo de contactos podrían venir de parte de su entorno, del mismo Perú Libre, no me extrañaría que personas ligadas al Gobierno también podrían tenderle la mano. El comandante general debe atar cabos y hacer contrainteligencia para proteger a las personas que trabajan en este equipo. Cuando uno está requisitoriado como Vladimir Cerrón tiene necesidades de comunicarse, uno no puede vivir aislado y menos sin asistencia económica, tiene que haber alguien que lo esté asistiendo, porque esto no es fácil.

¿Qué tendría que pasar?

Puede entregarse voluntariamente como lo dijo el jefe de la PNP, el problema está en cuando se le capture la PNP tiene la obligación de investigar quiénes fueron los que lo ayudaron, qué figuras políticas están detrás. Porque de tener apoyo, lo tiene fuerte y seguro, que podría tener enlaces con alguna embajada. Han pasado 100 días y esto hay que investigarlo.

¿Entonces, Vladimir Cerrón tiene las horas contadas?

Ha habido una serie de errores; desde el inicio la Inteligencia ha tenido que haberlo ubicado. La PNP tuvo que adelantarse a los hechos, ahora, la tecnología se tiene que aplicar en su pronta captura.