José Baella: “Sendero Luminoso ahora tiene otra estrategia” [ENTREVISTA]

La Dircote lucha por desarticular el nuevo plan de reconstitución de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL). El general José Baella señala que en esta batalla es importante la labor de las universidades porque el ‘pensamiento Gonzalo’ busca volver a infiltrarse en los jóvenes estudiantes.

¿Cuál es su relación con las universidades?

La Universidad Nacional de Ingeniería nos ha permitido el acceso a los postulantes y a sus padres para dar charlas sobre lo que fue SL.

¿Qué les dicen sobre el ‘pensamiento Gonzalo’?

La idea de las charlas es sensibilizar a los jóvenes. Se les muestra lo que sucedió en los años 80 y 90, y las consecuencias para el país. Los estudiantes deben saber que Abimael Guzmán no es un luchador social, no es un preso político, sino es un delincuente terrorista. Por eso les enseñamos que el ‘pensamiento Gonzalo’ envenena sus mentes.

¿Cómo es la respuesta de los estudiantes?

Es positiva. Son muy pocos los padres que vivieron esa época y se sientan con sus hijos a explicarles lo que hizo SL. Nosotros no vamos a decirles a los jóvenes que no lean a Marx, que no lean a Lenin o no lean a Mao. Al contrario, debe haber un debate público, pero les decimos qué es verdaderamente el ‘pensamiento Gonzalo’.

¿Hay mucha infiltración de SL en las universidades?

Hay una base del Movadef en San Marcos, en la del Callao, en Puno y en la Unasam de Huaraz. La estrategia que tiene ahora SL es captar las masas, y uno de sus objetivos está en las universidades. Por eso es necesario que nuestras charlas lleguen a esos estudiantes. Hago el llamado a las casas de estudio para que nos convoquen.

¿Es cierto que los jueces les preguntan ‘dónde está la bomba’?

Creo que los jueces actuales no saben cuál es la nueva estrategia de SL. Ya no vamos a encontrar coches-bomba o aniquilamiento selectivo. Quieren ganarse a la población con el ‘pensamiento Gonzalo’ hasta que se den las condiciones, porque ellos buscan su segunda reconstitución para volver a la lucha armada.

¿Y por qué no les dan charlas al Poder Judicial?

No tenemos ese alcance. Solo en una oportunidad la Sala Penal Nacional nos concedió un par de horas. Nos gustaría hacerle conocer la nueva estrategia de Sendero Luminoso al Poder Judicial.

¿Qué significó Tarata para la Dircote?

Como Policía y unidad especializada, el coche-bomba de Tarata fue una situación clave y contundente para la población de Lima porque se presenció que Sendero estaba en la capital. Ese hecho aceleró que la Dircote capture a Abimael Guzmán.

Pasaron 26 años para escuchar una sentencia...

Si el juicio ha tardado, es porque definitivamente el Poder Judicial y la Fiscalía no hicieron los ajustes necesarios para que esto no demore tanto. Nosotros ganamos la guerra militar, pero lo político e ideológico no lo ganamos.

Atentado de Tarata: 16 de julio de 1992. (Archivo/ElComercio) Atentado de Tarata: 16 de julio de 1992. (Archivo/ElComercio)

¿Cuál es la situación del mausoleo de Comas?

Nos preocupa que el mausoleo de Comas siga en pie y en los siguientes años se convierta en un santuario de los terroristas de Sendero Luminoso en Lima.

¿Hay información de los excarcelados de SL ?

Nosotros solo podemos hacer control a los excarcelados. Salen en libertad y no se les puede hacer seguimiento. Esta gente siempre tiende a juntarse. Como Estado, debería haber un control permanente sobre esas personas sin vulnerar sus derechos. Creo que hay un vacío en la ley. Estamos haciendo bastantes esfuerzos por controlar la gran cantidad de excarcelados que tenemos.