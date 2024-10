José Baella: “La unidad especialista es la Dircote”

José Baella, exdirector de la Dircote, nos da su lectura sobre la controvertida captura por parte de la Policía Ferroviaria de Iván Quispe Palomino, presentado por el ministro Santiváñez como cabecilla de Sendero.

¿Quién es Iván Quispe Palomino y cómo se relacionó, primero con Sendero Luminoso y luego con la Policía?

Es un terrorista que en su momento fue encarcelado 10 años. Sus inicios se dan en los años 80 cuando su padre lo induce a que participe en el partido como pionerito. Es hermano de Víctor Quispe Palomino ‘camarada José’, pero cumple su condena y se descuelga del partido, ya no tiene participación. De repente está requisitoriado, no se sabe todavía con exactitud, pero hay que considerar la ligereza de dar una información respecto a una captura importante. La única dirección especializada es la Dircote, ellos tienen información precisa para decir quién es quién.

¿Cómo el ministro del Interior sale a decir que se ha capturado un alto mando?

Es increíble. Uno no puede estar jugando con los peruanos, uno tiene que decir la verdad y la verdad es una sola y la tienen los especialistas, los que analizan la documentación encontrada. Decir que es el número dos de los Quispe Palomino por ser hermano o estar supuestamente requisitoriado, no es la verdad. Es increíble lo que está pasando, no esperemos tocar piso para reaccionar, los peruanos tenemos que unirnos y también el Gobierno asumir un liderazgo para controlar esta ola de delincuencia.

¿Juan José Santiváñez lidera la lucha contra la inseguridad ciudadana?

Debería asumir un liderazgo, pero un liderazgo verdadero que conduzca estas operaciones policiales con todos los actores y que se le empodere; la presidenta tiene que empoderarlo, ahora, por los antecedentes que están ocurriendo, veo difícil esa situación.

¿Debería renunciar?

Eso depende de la presidenta y del premier. Ellos tienen que evaluar la situación y ver qué es lo que está sucediendo para decidir si continúa o no en el cargo.

Entonces, le cambio la pregunta. ¿La presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén deberían sopesar el interés mayor de todos los peruanos de buscar una solución al problema de la inseguridad ciudadana y quienes no lideren esta lucha deberían dar un paso al costado?

Yo creo que sí, porque vemos los esfuerzos de la Policía, se captura bandas, se capturan organizaciones criminales, se liberan secuestrados, la policía viene haciendo su trabajo; sin embargo, la Fiscalía mira por otro lado, el Poder Judicial mira por otro lado, son diferentes eslabones de una cadena, no es un problema policial simplemente, entonces estos eslabones tienen que articularse. Se necesita una persona, un líder para que conduzca esta situación, de lo contrario pronto vamos a tocar fondo.

