José Baella: "Daremos un golpe contundente en cualquier momento"

Cuando el general de la Policía José Baella habla de los operativos en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), repite dos veces su última frase, como un eco. Evoca la selva, las montañas, las balas. Lo hace con gesto severo y voz grave. No es una tarea grata, pero necesaria. El grupo que se desprendió de Sendero Luminoso y ahora se autodenomina Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) está afincado en el Vraem y trabaja de la mano de los cárteles del narcotráfico. Los criminales ‘José’ y ‘Raúl’ Quispe Palomino, cabezas del MPCP, son discípulos del genocida Abimael Guzmán, a quien el grupo de Baella sorprendió con nuevos documentos de su sangrienta ideología hace solo una semana.

¿Cuál es la importancia de la operación Averno Rojo 2018?

Nosotros hemos ido a los penales para hacer una requisa extraordinaria de toda la documentación de carácter terrorista a nivel nacional. Al finalizar el análisis que estamos realizando, conoceremos cuáles son las estrategias de Sendero Luminoso. Sabremos en qué fase de campaña están, qué acciones van a hacer a futuro, cuál sería la estrategia en las elecciones, en las universidades.

¿Encontraron documentos en la celda de Abimael Guzmán?

Sí. Encontramos nuevos manuscritos de su puño y letra. Son las mismas ideas de siempre, el mismo pensamiento que ha envenenado a miles de personas. Él no ha cambiado.

¿Sendero Luminoso y su brazo político Movadef son una amenaza para las elecciones?

De acuerdo a su plan, están buscando una segunda reconstitución. Es decir, ganarse a la población a través de sus organismos de fachada y luego dar inicio a la lucha armada, pero no sabemos cuándo se va a hacer. La documentación incautada nos va a dar muchas pistas.

¿Con la muerte de Guzmán y su cúpula también morirá Sendero Luminoso?

Yo creo que no. El partido está vivo fuera de las celdas.

¿Han detectado a nuevos líderes?

La mayoría de excarcelados por terrorismo tiene participación activa dentro de los organismos de fachada. Ellos están haciendo lo imposible para captar nuevos jóvenes. Capturamos a dos universitarios haciendo propaganda en favor de Guzmán.

¿Cómo contrarrestar esa estrategia de captación?

Debemos difundir un mensaje de paz. Tenemos la tarea de enseñar que la doctrina de Abimael Guzmán solamente trajo terror, zozobra, pánico, pérdidas de vidas de autoridades, ancianos, mujeres y niños.

ALERTA. Baella advierte que hay un nuevo plan de SL y busca gestarse en las universidades.

¿Y qué hace falta para acabar con el terrorismo en el Vraem?

Una cosa es hablar del Vraem desde Lima y otra es estar allá. Es una zona geográfica muy difícil, donde tienen que ingresar comandos sumamente preparados para poder acceder a todos esos recovecos que tiene la selva. A tres metros tú no ves nada, pero te pueden estar mirando. Entras con tu helicóptero entre los cerros y te puedes encontrar con una ametralladora que dispara desde abajo. Es difícil.

¿Y cómo es que realizan sus operativos?

Para nosotros es importante hacer operaciones especiales en inteligencia, infiltrar gente, tratar de meternos buscando alguna cubierta; ese es el trabajo netamente policial. Así podemos saber qué cosa es lo que están haciendo y los capturamos en el momento preciso.

¿Por qué no se pueden hacer ataques con armamento pesado?

‘José’ y ‘Raúl’ se rodean de niños y mujeres. Saben que siempre que existan niños y mujeres la Policía o las Fuerzas Armadas no van a poder hacer ese tipo de ataque contundente. Nosotros tenemos que respetar los derechos humanos.

‘José’ y ‘Raúl’ no solo van a ser juzgados por las muertes de policías y militares, sino también por el rapto de niños y mujeres.

A esos niños se les ha privado de su infancia, de una Navidad, de un juguete, de vivir como personas. Viven en condiciones infrahumanas. Los Quispe Palomino tienen que responder a la justicia por todo lo que han hecho. Esos niños han crecido ahí y no conocen otra cosa que la selva. Se les priva de comunicación para que no conozcan la realidad afuera del Vraem. Viven secuestrados y ‘José’ y ‘Rául’ tienen que pagar por eso.

¿Los niños son solo carne de cañón para los Quispe Palomino?

Los jóvenes que se han escapado nos han contado todo lo que hay adentro. Desde temprana edad los separan de sus mamás y los encierran a todos en un solo lugar. Lo primero que les enseñan es la doctrina de Sendero Luminoso y el manejo de armas. También les enseñan a leer y escribir, pero lo más importante es la formación militar para que puedan nutrir sus columnas.

Hace unas semanas abatieron en la selva a ‘Basilio’, un importante mando del MPCP. ¿Él fue uno de esos niños raptados?

Sí, él nació adentro, no tenía apellidos, no conocía otra cosa. Solamente cargar el fusil y cometer atentados. Ellos están debilitados en cuanto al fundamentalismo que tenía antes Sendero Luminoso y eso lo saben ‘José’ y ‘Raúl’, por eso los mantienen cautivos a todos.

Basilio nació y creció en el Vraem y no pudo ser registrado como ciudadano peruano, por eso no se identifican sus apellidos.

Pero siguen con la ideología.

Dicen que van cambiar la realidad del Perú, que el comunismo llegará a conquistar y cambiar las estructuras del país. Pero eso es historia. Lo que en realidad hacen es beneficiarse a costa de la sangre de otros. Lo que yo le digo a toda la población es que confíe en las Fuerzas Armadas, en la Policía, porque estamos haciendo las cosas bien y Dios nos va a permitir pacificar esa zona. Habrá un golpe contundente que en cualquier momento daremos. Tenemos todo el apoyo de la sociedad peruana y eso es importante para nosotros.

AUTOFICHA

- "Nací en el Callao el 11 de agosto de 1960. He sido jefe de la Dirección de Investigación Criminal, de la Dirección de Protección del Medio Ambiente. Soy padre de familia y no quiero dejarles a mis hijos un país donde un grupo de terroristas rapta niños y viola a mujeres para fortalecer sus columnas”.

- “En la Dirección contra el Terrorismo, tenemos una división especial y vamos a todas las instituciones educativas a brindarles charlas de sensibilización. Damos un mensaje de paz y contamos qué hizo Sendero Luminoso al país y qué puede pasar si es que regresa”.

- “En el Perú hay una sola unidad especializada: la Dirección contra el Terrorismo. Nosotros investigamos todos los hechos que ocurren a nivel nacional y también colaboramos a nivel internacional con temas como los atentados del Hezbolá, cuyos integrantes han transitado por este país”.