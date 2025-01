José Antonio García Belaunde: "Trump ha hecho declaraciones que generan una legítima preocupación”

Las fuertes declaraciones del presidente Trump han despertado más expectativas.

Desde que fue elegido, el presidente Trump ha hecho declaraciones que generan una legítima preocupación, una legítima indignación y una necesidad de replantear qué es lo que vamos a ver y cómo podemos enfrentar esta nueva realidad. Es evidente que, cuando él no descarta que pueda usar la fuerza para recuperar el Canal de Panamá o para forzar la venta de Groenlandia, es una amenaza. Es algo que preocupa y da temor. Y también da temor la poca empatía que parece tener por un socio de toda la vida, que es Canadá, a la que quiere subsumir en un estado nuevo, en la estrella 51, como dicen allá. Eso por el lado de las cosas más gruesas.

También hay preocupación en Europa.

Por el lado de las cosas menos gruesas, es evidente que los europeos están preocupados porque no se olvidan de que detrás de la movida del Brexit estuvo Trump, durante su primera administración. Los europeos no olvidan que Trump no es un fan ni mucho menos, por llamarlo así, de la integración europea. Los europeos no olvidan las relaciones amistosas que ha cultivado Trump, y que ahora parece cultivar su mejor amigo Elon Musk, con Putin. Y los europeos no tienen la seguridad de que, en un afán de llegar a la paz a como dé lugar en Ucrania, Trump obligue a Zelenski a aceptar que hay territorios que va a perder necesariamente. Entonces, yo creo que se inicia un periodo de mucha inquietud, de mucha preocupación y, en muchos casos, evidentemente de mucha indignación. Ya empiezan a notarse reacciones en varias partes del mundo respecto a esto. No va a ser, pues, un gobierno fácil. No estamos en un mundo fácil.

¿Cómo queda la diplomacia en este nuevo orden?

Las instituciones multilaterales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial se han debilitado enormemente y, por consiguiente, el recurso al multilateralismo, que es una forma de entender que el derecho puede prevalecer, está muy debilitado y probablemente se debilitará aún más. Ya se habla de una diplomacia de los Estados Unidos del siglo XIX. Estamos en el XXI, pero parece que quiere volver al siglo XIX. La llamada ‘diplomacia de las cañoneras’. Hay mucha preocupación en América Latina, en Europa y yo creo que también, aunque no lo tenemos muy mapeado, en el Asia. Trump ha dicho que su primera preocupación, su primer temor y el enemigo más poderoso que pueda tener, como ha dicho el nuevo secretario de Estado, es China. Y eso puede alterar todos los equilibrios y relacionamientos de instituciones que se han desarrollado justamente en el Asia y teniendo a China como pivote. Entonces, sí, vamos a tener tiempos interesantes. Dicho sea de paso, quizás habría que acordarse de que una maldición china dice: “Te tocará vivir tiempos interesantes”.

Entonces, ¿hay más doctrina Monroe que bluff para negociar algo más? No sería la primera vez que Trump no cumple lo que anuncia.

Por principio, uno no puede simplemente descartar lo que dice el presidente de una potencia como Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia mundial, porque le parece loco, desacertado o incomprensible, etcétera. Si en el camino los obstáculos para llevar a cabo esa política son tan grandes que no puede ejecutarla, pues en buena hora. Pero no debemos simplemente decir: “No, mira, esos son bluff”. Uno puede entender ciertos bluffs en medio de una campaña electoral. Lo que uno ya no comprende es que puede haber bluffs una vez ya elegido. Entonces, yo creo que lo sensato, serio y profesional es mirar, observar y pensar que lo que él ha dicho que quiere hacer lo va a intentar hacer. No necesariamente lo podrá hacer, pero no digamos alegremente: “Esto no va a ocurrir”.

Mira: Alfredo Ferrero: “Varios políticos cercanos a Trump tienen sangre latina”

Usted distinguió dos derechas en Europa. ¿Cómo reaccionarán ante Trump?

Yo distinguí las derechas ultraantieuropeas de las derechas no ultras. Meloni es derecha ultra, pero no es antieuropea. En cambio, Le Pen sí es antieuropea o, como llaman acá eufemísticamente, euroescéptica. Y los de la Alternativa para Alemania también son antieuropeos. Entonces, vamos a ver lo que vimos la vez pasada. Así como Trump apoyó el Brexit, ahora Elon Musk ha entrevistado a la lideresa Alice Weidel. Y ha dicho que es su candidata. Va a haber candidaturas de extrema derecha que van a ser apoyadas directamente por Trump o por gente como Musk. Y eso, en países como Francia y Alemania, puede socavar no solo la democracia, sino ese proyecto institucional de tantos años que es la Unión Europea (UE).

Dijo que la derecha peruana debería ser más cautelosa con el triunfo de Trump, a diferencia del entusiasmo latino de Bukele y Milei.

Si empezamos un proceso de proteccionismo, que es lo que está diciendo Trump, hay que preguntarse: “¿Y en qué momento nos piden revisar nuestro acuerdo de libre comercio?”. Hay que preguntarse eso. Porque un día anuncia tarifas a los productos mexicanos, otro día a los chinos y eventualmente también a los europeos. Hay que preguntarse en qué momento Trump va a exigir concesiones onerosas porque China está manejando el Puerto de Chancay. Una vez que entramos en esa dinámica de proteccionismo y de sancionar y premiar a amigos o a socios de nuestros rivales, deberíamos poner las barbas en remojo. No debemos alegrarnos con esto. Debemos desarrollar políticas inteligentes.

Hay señales. El asesor de Trump que opinó sobre Chancay, Mauricio Claver-Carone, va a ser enviado especial para América Latina.

Es lo que le decía. Las personas que están al frente son muy ideológicas, muy convencidas de un destino manifiesto y, por consiguiente, dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias. Es una diplomacia hecha al estilo de la diplomacia del siglo XIX. Los nombramientos no hacen pensar que va a ser distinto. El Trump que hace estas amenazas es el Trump que ha buscado a la gente que puede ejecutar sus proyectos.

“NO ESTAMOS EN UN MUNDO FÁCIL”

Más allá del pesimismo económico, desde el optimismo político se cree que Marco Rubio y Trump serán más duros contra Venezuela y Cuba.

Qué quiere que le diga. ¿Hemos escuchado decir algo sobre Cuba o Venezuela? No. ¿Vamos a pensar que de pronto se van a embarcar en una operación militar para derrocar a Maduro? Yo lo dudo. Pensar que van a hacer algo más que ajustar clavijas con sanciones... Maduro se burló de los americanos, porque esa es la verdad, y probablemente vuelvan esas sanciones. Pero eso es todo lo que hay. ¿Pensar que con esto se acaba el régimen de Maduro? Me temo que no. Tampoco Cuba. No hay ninguna señal.

¿Qué medidas debería tomar Perú para convocar más inversión estadounidense? ¿Ampliar el TCL como se hizo con China?

El Perú es una economía muy abierta. Si los chinos están en Chancay es porque el proyecto fue vendido a los chinos. Pero antes fue presentado a compañías americanas y ninguna estuvo interesada, y a los europeos, que tampoco estuvieron interesados. Fue manejado por una de estas grandes firmas financieras que van levantando el dinero para desarrollar proyectos. Y los únicos interesados en desarrollar este proyecto eran los chinos. O sea, que nosotros podemos hacer un esfuerzo por promover la inversión, sí, pero si no hay interés en invertir, no es mucho lo que podamos hacer. También es verdad que en los últimos tiempos ha habido señales muy fuertes de parte tanto del Ejecutivo como de la Municipalidad de Lima y otros gobiernos, muy antiinversión extranjera. Estamos yendo caso tras caso al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). En los últimos meses, hemos perdido tres o cuatro casos. Eso significa que hemos tomado decisiones ilegales a nivel de gobierno o de municipio. Y que, por consiguiente, al someterlos a un arbitraje, hemos perdido. Pero si vamos a seguir diciendo, por un lado, que queremos la inversión, pero, por otro lado, tomando decisiones claramente violatorias de los contratos, pues no vamos a tener inversión. Lo demás son cuentos chinos, valga la alusión en este caso.

¿Esta nueva derecha proteccionista podría calar en un candidato peruano?

Sí. Lo que pasa es que ningún candidato es importante en el Perú. No quiero ofender a nadie, pero si tenemos candidatos con 5% o 6% de intención de votos a 14 meses de las elecciones.

El exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, se ha reunido con Rafael López Aliaga, según cuenta The New York Times.

Sospecho que sí. López Aliaga ha decidido romper varios contratos porque le parece que fueron firmados con una empresa corruptora. Entonces, ha decidido desconocerlos. Pero está perdiendo los juicios y los va a perder porque así no se hacen las cosas. Pagaremos nosotros por eso, no se preocupe. Eso va a salir del bolsillo de todos los limeños.

¿Hay espacio para un discurso antiglobalista de derecha, además del de la izquierda?

Mi impresión es que el discurso antiglobalista no tiene mucho sentido en el Perú. Sí creo que un discurso xenófobo, antimigrantes venezolanos podría pegar. Y también un discurso de derecha, pero que podría ser de izquierda, a favor de la seguridad o, como dicen los norteamericanos, “ley y orden”. Eso podría ser mucho más efectivo en un país que vive aterrado con los casos de extorsión. El Perú no ha perdido ninguna industria con la globalización. En 20 años hemos multiplicado por cinco o seis nuestras exportaciones. En el Perú el tema es la inseguridad, la xenofobia, la generación de trabajo de calidad… Y sobre todo los servicios públicos, que son inexistentes. La salud es de pésima calidad. Y la educación, también.

Vendrá una nueva ola migratoria desde Venezuela. Maduro no va a ser derrocado pronto, como dice. Más espacio para un discurso xenófobo.

Puede haber una nueva ola migratoria desde Venezuela. Y yo creo que nadie está dispuesto a aceptar eso, ¿no?

Imagen La pre UE. Mitterrand y Kohl, pioneros de la UE, hoy en peligro.

“Esos líderes, Mitterrand, Kohl, Merkel, ya no existen más”

Las memorias de Angela Merkel acaban de salir. No hay una figura como ella que sea un contrapeso a Putin y Trump, y encarne la UE.

Lamentablemente, las grandes figuras europeas ya no existen. Yo no sé si usted recuerda una foto que era muy impresionante. Era el presidente François Mitterrand y el canciller Helmut Kohl tomados de la mano frente a una tumba. Las dos principales potencias estaban dispuestas a llevar ese proyecto de integración, que es un proyecto de paz, dicho sea de paso. La gente se olvida por qué surge. Fue una opción por la paz luego de una guerra con 50 millones de muertos. Esos líderes, Mitterrand, Kohl, Merkel, ya no existen más. Existen líderes empeñosos, como Macron y Scholz, pero políticamente muy debilitados. Con esos líderes es muy difícil liderar un proyecto tan ambicioso como la UE. Por eso no llama la atención la figuración de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Francia y Alemania son el motor de la integración de la UE. Y tanto Le Pen como Weidel son euroescépticas. Si llega a imperar el euroescepticismo, vamos a tener una Europa desnortada o sin liderazgo.

VIDEO RECOMENDADO