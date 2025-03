José Antonio García Belaunde: "No somos invisibles, pero sí irrelevantes"

Ad portas de cumplir 77 años, Joselo García Belaunde presume —muy diplomáticamente— de su vitalidad, memoria y lucidez. En una hora de encuentro, recibe llamadas de tres de sus hermanos: “Éramos seis, pero ahora somos cinco. Murió la mayor, Margarita”, comenta para luego confesar que su padre, el jurista Domingo García Rada, le puso el apelativo que lleva desde niño para que no terminen llamándolo “Pepe García”. Con simpatía y sencillez, cuenta que hubiera querido ser escritor, pero que al elegir la diplomacia “se salvó la literatura de otro mal poeta” y aunque mantiene la afición por los libros, así como la pasión por la música, no quedan dudas de que tenía talento para las negociaciones en la esfera mundial.

En el colegio La Inmaculada fue mataperro, dice, pero luego en Winnetka, el internado al que lo inscribieron sus padres “porque andaba un poco distraído”, comenzó a estudiar. Continuó luego en la facultad de letras de la Universidad Católica. La revolución de Velasco lo impulsó hacia las relaciones internacionales y cuando viajó a Gran Bretaña para una maestría en la Universidad de Oxford terminó por elegir la vida diplomática. Con 35 años trabajó en Naciones Unidas y coincidió con la guerra de Yom Kipur, eran tiempos de cambio y conmoción sobre todo entre el norte y el sur. Desde entonces su carrera fue imparable en el extranjero, como miembro de varias delegaciones, director general de la Comunidad Andina o representante de la CAF además de embajador, pero también en el Perú como director general de negociaciones internacionales, subsecretario de asuntos económicos o ministro. En esta entrevista habla de su amistad con Alan García, del ataque que recibió su padre por parte de Sendero Luminoso y de la crisis política y judicial que hoy vivimos.

¿Cuál de todos los logros diplomáticos le da más orgullo?

Probablemente el fallo de la Haya, pero junto al fallo está el acuerdo con el Ecuador. También, el haber desarrollado un esquema de vinculación con los países vecinos a partir de los gabinetes binacionales, que fue un invento que sacamos de debajo de la manga, que no existía y nos permitió manejar muchas situaciones. Aunque, espera, también está el acuerdo con EE.UU. que hubo que sacar la aprobación del Congreso que fue muy complicada, así como el acuerdo con la Unión Europea donde se bajaron de la negociación Ecuador y Bolivia y entonces tuve que viajar a las 27 capitales y aunque me decían que estaba perdiendo el tiempo, lo hicimos.

A pesar del deterioro político actual, la Cancillería es uno de los pocos sectores que se mantiene, ¿cómo se logra?

Hay dos o tres sectores. Relaciones Exteriores, Economía y el BCR que también es parte del Estado peruano, son las tres instituciones que yo veo más profesionales. En el caso de la Cancillería se mantiene el perfil porque es muy vieja, se inicia con Castilla y tiene ya unos 160 años o 170 además de que por allí han pasado grandes figuras como Porras, Ulloa, Belaunde, Maurtua, etcétera. Y, en segundo lugar, porque hace mucho tiempo se blindó el servicio exterior para que un máximo del 20% de los embajadores puedan ser políticos y nadie más, salvo que se nombren agregados.

¿Cómo se está manejando actualmente la política exterior del Perú?

Es evidente que con un gobierno como este no puedes hacer gran política exterior. Y no sé si, incluso teniendo grandes figuras, se podría hacer algo con un gobierno que tiene tan poca receptividad afuera, tan poca simpatía afuera. Eso algo que se consigue por el tipo de gobierno y las políticas que hace, pero sucede que, salvo que haya algún ‘escandalete’ por ahí, es un país que ahora a nadie le interesa.

¿Desde cuándo dejamos de ser interesantes afuera?

Yo he vivido un Perú que estaba muy de moda, estábamos creciendo con tasas muy altas, éramos el tigre o el puma, como lo quieran llamar, de América Latina y todo eso ha desaparecido. Diría que empezamos a desaparecer con Kuczynski y no hemos parado.

¿Somos invisibles?

No somos invisibles, pero si irrelevantes. Lo bueno es que hemos empezado a recomponer las relaciones en el barrio. Ya nos hemos amistado con Colombia. Es posible que pronto nos amistemos con Bolivia y eso ya es bastante. Ya me dirás tú si puede hacer mucho un país con dos vecinos de cinco peleados.

Y con Trump, ¿qué debe hacer el Perú?

Allí si, lo que debe tratar es de pasar debajo del radar. Mejor ser invisibles por ahora.

Pero China nos hace visibles ante EE.UU.

Cuando se firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos, eran nuestro primer socio comercial y la China el tercero. Hoy la China es el primero y EE.UU. el segundo. Por ejemplo, cuando se ofreció el puerto de Chancay, EE.UU. no hizo caso, Europa tampoco y los chinos se interesaron. En otras palabras, China sabe cuáles son sus intereses y cómo deben actuar. Aun así, el Perú es un país pequeño, no representa amenaza de ningún tipo, ni comercial, ni económica, ni política, ni nada.

¿Ni teniendo el puerto de Chancay?

No. Chancay es un puerto comercial y no hay ninguna posibilidad de que sea militarizado. Tendrían que poner una inversión gigantesca, etcétera. No. Yo diría que lo mejor es no alterarse, mantener la calma y esperar que pase este vendaval, que pasará.

¿Pasará ese vendaval —o tendencia— que hay de líderes que, como ha descrito en otra entrevista a Trump, son bullies, misóginos, racistas, etcétera?

De hecho, pienso que en circunstancias normales el señor Trump no debería ser presidente de EE.UU. El problema se origina en el discurso, que no corresponde con las necesidades más urgentes de la gente, pero que a partir de las redes sociales logra que cualquier imbécil que dice una frase feliz se viraliza y se hace sentir. Creo que probablemente, en muchas partes, empiece a haber un divorcio entre el ciudadano de pie y su político representado porque si bien ha habido presidentes bastante cínicos como Nixon, al menos eran talentosos. Yo no veo muy talentoso a este señor.

¿Y podría ser Rafael López Aliaga un paralelo en el ámbito local?

Sí. Yo creo que sí quisiera ser la imagen de Trump, pero el problema cuando uno está en un puesto como el de alcalde de Lima es que la gente lo coteja frente a su obra y el discurso no es suficiente. Es evidente que, por ejemplo, en el tema de seguridad está fallando y no se trata de un problema municipal pequeño sino uno principal para Lima y también para el Gobierno.

Al parecer RLA mantiene la intención de ser candidato presidencial.

Sí, pero allí va a tener que luchar con esa maldición de que no hay alcalde que llegue a la presidencia, aunque de repente lo logra. El último creo que fue Leguía a principios del Siglo XX.

Usted era amigo, además del canciller, durante todo el segundo gobierno de Alan García. ¿Sería el político salvavidas en un momento como el actual?

No sé. Lo dice mucha gente, pero no estoy seguro. Debo decir que Alan fue acorralado sistemáticamente por el señor Humala y me consta. Tengo varias anécdotas como para reforzar lo que digo. Él quería que su señora esposa fuese la candidata en el año 16 y entonces buscó la forma de liquidar a Alan. Logró Humala que el tema de los indultos llegara hasta García. Alan no se lo podía creer, pero el tema llegó y muy lejos. Después Vizcarra también decidió ayudar a la liquidación de Alan. Cuando él se suicida nadie hace nada. Lo van acorralando y la gente mira al costado. Entonces ahora, cuando la gente dice que nos hace falta, yo respondo, bueno, lo hubieran defendido en su momento.

Alan era un animal político, ¿no vio que ese acorralamiento podía diluirse?

Es que Alan no estuvo dispuesto a ir a la cárcel, eso lo tuve yo muy claro, aunque no lo hablé con él directamente. Fue en una comida con amigos que la madre de su hijo dijo que Alan no se dejaría enmarrocar. Tenía 70 años, había sido presidente dos veces y salir enmarrocado para la felicidad de los Gorritis y de las Palacios, no.

¿El sistema de justicia también es parte del problema?

Sí. Cada vez más los fiscales y los jueces son de horror. Soy hijo de juez y puedo decir que los tiempos pasados fueron mejores. Para comenzar no hablaban, ni jueces ni fiscales salían a declarar porque eran sus sentencias y sus dictámenes los que hablaban, punto.

En todo caso, ¿apoya lo que hizo Alan García en nombre de su libertad?

Sí. Mira, no hay acto mayor de libertad que decidir sobre la propia vida. A mí me parece bien, yo lo hubiera hecho.

Y, para terminar, el atentado que sufrió su padre por parte de Sendero Luminoso, ¿cómo lo transformó a usted?

Mi padre era un hombre muy especial. Alguna vez dije que era ejemplar en la vida pública y entrañable de la vida privada. Entonces, para nosotros era incomprensible que este hombre bueno, honesto, correcto, muy de no hablar mal de nadie, de repente estuviera así. Fue muy doloroso, porque ya no fue el mismo, quedó lúcido, pero sin iniciativa y aunque esto no desarrolló en mí ningún odio, ni rencor, tampoco tuve ganas de perdonar y pensé por qué no y la respuesta es porque nunca pidieron perdón.

La violencia existe igual, aunque ahora es distinta. ¿Qué reflexión haría?

Estamos muy polarizados y eso está muy mal. Es una sociedad donde tienes el extremo de los fachos y los caviares ¿Y dónde estamos los que no somos fachos ni caviares? No hay espacios de centro, de convergencia, de consenso. Lo que tenemos al final es loquitos de lado y lado insultándose, descalificándose y así no se hace una sociedad. Vamos a ver cómo mejora esto…