El APRA era mayoría en el Salón Paracas del Swissôtel. Desde exministros y carnetizados como Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y Ricardo Pinedo hasta Pilar Nores, pasando por amigos y exfuncionarios como Mercedes Aráoz, Rosario Fernández y Ántero Flores Aráoz.

“Una región que apuesta por la solución pacífica de sus controversias es de aplaudir”, dice el ingeniero Raúl Bao. “Más en los tiempos que corren, en donde el lenguaje de la violencia parece sofocar con éxito al del derecho y la paz”, agrega el vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, aludiendo a la ola de violencia que asola Latinoamérica. Antes de concluir su presentación, Bao rememora el trabajo en conjunto de juristas, diplomáticos, cartógrafos, geógrafos, historiadores y marinos, a lo largo de más de tres gobiernos sucesivos. Una muestra de unión y política de Estado, sin desbordes patrioteros ni discursos chauvinistas. Acaso un recuerdo de tiempos mejores. Finalmente, recuerda que Alan García meditó mucho la decisión de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. “No era una decisión fácil de tomar, pero sabía que para ser un hombre de Estado se debe asumir riesgos”, explicó. “Alan acuñó la frase que orientó nuestra política regional: debemos mantener cuerdas separadas”.

Tras un video en memoria del presidente García, se recordó el trabajo clave de Juan Miguel Bákula. A su turno, José Antonio García Belaunde hizo una cronología que empezó el 28 de julio de 2006, cuando Michelle Bachelet fue a la juramentación de García y se quedó estratégicamente un día más, para ver la Gran Parada Militar. Semanas atrás, AGP había estado en Santiago. Joselo recordó la fórmula de abogados franceses, ingleses e italianos que se sumaron al esfuerzo conjunto de preparar la defensa peruana. Chile, por su lado, planteaba excepciones preliminares, aludiendo que no había nada de qué pronunciarse, sugiriendo que el tema ya estaba zanjado. “El segundo obstáculo era Ecuador”, dijo, en alusión al pedido de Chile para que Ecuador también vaya a la Corte de La Haya. El anecdotario recordado por el excanciller incluyó sabrosos “rifi-rafas” diplomáticos y hasta un intercambio a gritos entre Rafael Correa y Alan García en un avión. Más para la publicación de su próximo libro sobre el tema. Al despedirse, citó a un jurista español que explicaba que los tratados se celebran porque se celebra lo inusual, lo excepcional. “Y es inusual que hayamos terminado este proceso de tan buena manera”. Aplausos. Al cierre, el Dr. Rodman Bundy, graduado en Yale y Georgetown, se explayó sobre el fundamento jurídico del fallo en inglés, no sin añadirle humor y sarcasmo.

Trascendió que el primer ministro invitaría al equipo que litigó en La Haya para un reconocimiento en Palacio. Antes del coctel, Joselo conversó con Perú21.

¿Cómo se llama su libro y cuándo se publicará?

El libro se llamará El largo camino a La Haya y el fallo de la Corte. Tiene dos partes: la parte de todo el proceso previo a La Haya y la parte de explicación del fallo, en qué consistió.

¿Su análisis posfallo?

En primer lugar, creo que se hizo muy bien en implementar rápidamente el fallo. En cuanto a la naturaleza, el semi Niño ha llevado muchas especies a esta zona. Hoy en día se pesca mucho en la zona recuperada, cosa que no sucedía antes. Se ha trasladado mucho cardumen a esa zona. Jurel básicamente. Hay grandes compañías como TASA que están pescando en la zona.

¿Llegamos al siglo XXI con las fronteras definidas?

Lo importante es que el Perú, finalmente, tiene sus fronteras definidas. Todas, las terrestres y las marítimas. Y a partir de ahora puede hacer lo que quiere, porque ese ya no es un problema. No nos olvidemos que la frontera terrestre con Ecuador duró hasta el 98. No terminó el 42 con el Protocolo de Río de Janeiro. Y el Tratado del 29 con Chile terminó de ejecutarse el año 99. Entonces, hay que ser muy consciente de que estamos en el siglo XXI sin problemas de límites.

Bolivia ha querido seguir nuestros pasos en La Haya.

Bolivia copió un caso que no le fue bien. Pero hay otro caso que es el de Venezuela con Guyana, que está en la Corte de La Haya. Los países no van a entrar a pleitos y conflictos por quítame estas pajas. Es importante que empecemos a buscar los mecanismos de solución de controversias. Y además, esas tensiones afectan relaciones que de otra manera pueden enriquecerse. Si tenemos conflictos mal resueltos, esas relaciones van a empobrecerse y en consecuencia habrá menos comercio, menos inversión y menos tratados. Creo que debemos procurar siempre tener estos mecanismos para solucionar controversias.

Los 10 años de La Haya. Una buena noticia en medio del pesimismo generalizado por la recesión.

Lamentablemente, el país se está polarizando mucho. La culpa es de lado y lado, izquierda y derecha. Y me temo que está desapareciendo el centro, que era un gran espacio. El centro está apartado, oscurecido. Hoy, más importante que la división entre izquierda y derecha es la división entre populista y no populista.





TENGAN EN CUENTA

Bicentenario 2024. Es muy importante que se celebre el Bicentenario de Ayacucho, que fue la gran victoria. No fue 1821. Medio país estaba en manos de los españoles hasta Ayacucho.

Tradición diplomática. Me siento orgulloso de formar parte de esa tradición. Hice un libro para la Colección Bicentenario y lo terminé con los grandes maestros. Raúl Porras, Alberto Ulloa, Víctor Andrés Belaunde. Menos maestro aunque una figura muy importante fue don Víctor Maúrtua. Y después está la generación de Carlos García Bedoya, que fue muy importante. Fui su discípulo.