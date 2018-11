La verdad va saliendo a la luz. Jorge Yoshiyama Sasaki –sobrino del ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka – de manera voluntaria, el último lunes, se puso a disposición del fiscal José Domingo Pérez y admitió que su tío le encargó buscar personas que simulen ser aportantes a la campaña electoral de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular (FP).

Durante la audiencia por el pedido de prisión preventiva para los implicados en el caso cocteles, el fiscal Pérez leyó extractos de su declaración: “En el verano del 2011, aproximadamente entre febrero o marzo, mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka me invitó a ir a su casa. (...) Estando en su domicilio me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes”.

¿La razón? Yoshiyama Tanaka había recibido dinero en efectivo de empresarios “que no deseaban aparecer públicamente”, pero que habían aportado a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, hoy recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Tras el diálogo entre tío y sobrino, este último pensó en Giancarlo Bertini Vivanco, quien aceptó la propuesta. “Tenía signos exteriores de riqueza porque siempre lo he visto con carros muy lujosos; además, porque lo conocía desde el año 2004”, dijo Yoshiyama Sasaki ante Pérez.

Ocurrido esto, visitó nuevamente a su tío. “Es en ese momento que mi tío Jaime Yoshiyama me conduce al costado de su dormitorio principal, y me lleva al clóset en que había una caja fuerte, que procedió a abrir, y sacó varios fajos de dólares por la suma de US$100 mil aproximadamente, y me los entregó en una bolsa de plástico”, narró.

A Bertini Vivanco le entregó unos US$50 mil para que pueda hacer depósitos y conseguir las firmas de personas que iban a aparecer como aportantes.

Lo mismo ocurrió con el ciudadano Erick Matto Monge, quien participó de este ‘pitufeo’ cuatro o cinco veces. “Por lo que nos reuníamos, le entregaba los recibos y luego él me los devolvía firmados; luego yo se los llevaba a mi tío”, declaró Yoshiyama Sasaki en la Fiscalía.

“Mi tío me indicó que eso lo hacía para justificar los gastos de campaña de Fuerza 2011, y como era mi tío de confianza, yo procedía a hacer lo que me indicaba”, añadió.

Yoshiyama Sasaki también informó que entre marzo y junio de 2011, acudió unas seis o siete veces a la casa del ex ministro fujimorista para recoger el dinero de los empresarios anónimos. “No recuerdo bien, pero han sido aproximadamente US$800 mil que me han entregado, porque las personas que aparecen como aportantes de Bertini, Matto y algunos amigos míos, dan esa suma”, indicó.

Pasada la campaña presidencial de 2011, Yoshiyama Sasaki señaló que en la primavera de 2016, Matto Monge le informó que Cristian Jo, uno de “sus aportantes”, había negado su “donativo” ante la Policía porque él había firmado un recibo “por un monto menor al que aparecía”.

“Le pedí si era posible retractarse de la declaración en la Policía, a lo cual me dijo que lo iba a pensar. (...) A los pocos días me llamó, y me indicó que iba a retractarse de su declaración prestada en la Policía, a lo que yo le indiqué que estaba bien”, manifestó.

Días después, Matto Monge le informó que iba a manifestar que dicho aporte era de él, pero le solicitó un abogado de confianza para que lo ayude.

De acuerdo al acta de declaración del imputado Yoshiyama Sasaki, a la que Perú21 tuvo acceso, este declaró que iba a continuar contando detalles de su participación.

COMPARECENCIA

Por su parte, Allem Rodas, abogado del imputado, se dirigió al juez Richard Concepción Carhuancho y señaló que si su patrocinado se acogió a la “confesión sincera” y reconoció que buscó personas que figuren como aportantes simulados, es para evitar que se le dicte 36 meses de prisión preventiva.

El fiscal Pérez señaló estar a favor de que el Poder Judicial dicte comparecencia restringida e impedimento de salida del país contra Yoshiyama Sasaki, luego de que este último confirmara que buscó aportantes falsos para la campaña de Keiko Fujimori.

“Ha dado muestra de sometimiento a la persecución penal. En ese sentido, no es necesaria una afectación mayor de sus derechos fundamentales y, con las medidas antes solicitadas, consideramos que se puede asegurar el desarrollo del presente proceso”, dijo.

¿CONFESIÓN O AMENAZA?

Durante el desarrollo de la audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho llamó la atención al imputado Luis Mejía Lecca –tesorero de FP y operador directo de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Herz de Vega– por acercarse a Yoshiyama Sasaki.

Ante la advertencia, el fiscal Pérez recordó que Yoshiyama Sasaki, luego de acogerse a la confesión sincera, tiene prohibido comunicarse con otros testigos e imputados.

El juez Concepción preguntó a Mejía Lecca cuál era su propósito, y este señaló que también quería acogerse a la confesión sincera y deseaba conocer cómo hizo el sobrino del ex ministro para hacerlo.

En virtud de ello, el tesorero del partido naranja solicitó que se suspenda la audiencia para acogerse a dicho mecanismo y declarar todo lo que sabía ante el fiscal Pérez. El juez se lo negó.

Por otro lado, Pérez detalló que, de acuerdo al testimonio del aportante Nolberto Rimarachín Díaz, Mejía Lecca lo amenazó para que jamás revele que no dio dinero.

Para el fiscal, dicha actitud de conminar a otras personas “es la misma” que Mejía Lecca mostró ayer en la audiencia al acercarse de manera extraña a Yoshiyama Sasaki.

La diligencia judicial continuará hoy a las 10 de la mañana en la Sala Penal Nacional.

TENGA EN CUENTA

* Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, indicó que su patrocinado sí recibió dinero, pero de empresarios anónimos. Descartó que la procedencia sea de Odebrecht y pidió declarar en Miami.

* También alegó que la razón de estas personas, para entregar dichas donaciones, es que había un candidato (Ollanta Humala) que amenazaba con traer abajo el modelo económico del país.