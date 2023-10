¿Qué implica para el futuro que haya menores alabando el pensamiento Gonzalo?

Los valores, aquello que guía el comportamiento por convicción, se van formando desde la niñez, y las imágenes de los niños que vemos son justamente la fase clave de la socialización de los valores.

¿Qué es lo que pasaría si es que esto sigue avanzando?

Vamos a tener personas altamente adoctrinadas y que van a rechazar la evidencia de qué país está bien o mal en la economía, de qué país tiene una mayor unión, una mayor identidad, y ese constituye el gran problema. Eso es un riesgo actual.

Psicólogo social Jorge Yamamoto sobre caso de Trujillo donde clan adoctrinaba niños con pensamiento de SL

Entrevista al psicólogo social Jorge Yamamoto sobre la ONG senderista que adoctrinaba niños. (Video: Perú21TV)





¿Cómo es posible que tantos años desde la captura de Sendero Luminoso, no se haya hecho el trabajo educativo?

Yo diría que es un problema de perspectiva y de información que no solamente está en el ámbito del Ejecutivo, sino que está en general. Es importante que desarrollemos una visión de escenarios, de estrategia, información e inteligencia. Hay altos funcionarios que dan el informe a los políticos, pero ellos pueden no estar interesados en darle el camino de prevención o no les resulta políticamente conveniente.

¿Es posible que los niños de los videos puedan recuperar su infancia?

Dependiendo de cuán coherente, consistente y profundo haya sido el adoctrinamiento, podríamos tener un escenario terrible, en donde la ideología ya está inserta y va a ser muy difícil de cambiar. Una sesión de canción terrorista no hace un terrorista, pero si esa es una muestra de todo un proceso más grande, tenemos que tener extremo cuidado.

