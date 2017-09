Jorge Villena sobre Gabriel Prado: “No creo que el banco de Andorra esté mintiendo”

Jorge Villena, ex regidor, no cree en las palabras del ex gerente municipal Gabriel Prado pues, según él, “está diciendo cosas que no son o está tratando de llamar la atención” pues sus últimas declaraciones en el diario El Comercio, no guardan relación con el informe publicado por El País, de España.

“En principio creo que está escondido o desaparecido. Me parece que el señor está diciendo cosas que no son o está tratando de llamar la atención. Acaso… ¿alguien lo suplantó? ¿Han falsificado su firma? Yo no creo que alguien abra una cuenta, en un banco de Andorra, y luego no se acuerde o no sepa”, dijo a Perú21.

La publicación del medio español sustenta –a través de un informe– que Prado se presentó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) como “consultor de empresas e inversor con intención de ingresar inicialmente un millón de dólares”.

Para Villena las respuestas de Prado, que niega haber firmado o abierto alguna cuenta en el extranjero, se contradicen con las últimas pruebas. “Acá miente Prado o miente el banco de Andorra, y no creo que el banco esté mintiendo”, agregó.

Pese a que Prado negó tener alguna relación con las empresas Odebrecht y OAS, o algún vínculo con los funcionarios de esas empresas, Villena señala que “no necesariamente tuvo que ser parte de la negociación para haber recibido dinero de esta empresa”.

“(Josef) Maiman no era parte de ninguna negociación del Estado y recibió plata de Odebrecht. (Jessica) Tejada, la pareja de (Jorge) Cuba, tampoco y mira. Debo suponer que Prado ha recibido dinero en nombre de alguien… sino debe decirnos a quién le prestó su nombre. Creo que tiene amnesia, o de repente un clon… porque una explicación racional no hay”, acotó.