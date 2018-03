Jorge Villacorta: "La presencia de PpK en el gobierno es ínfima"

El dirigente de Peruanos por el Kambio (PpK) Jorge Villacorta opina sobre los últimos temas de coyuntura en el país.

¿Cuál es la tarea del partido de gobierno en este cambio de presidente?

Primero, el gobierno es el mismo, es la plancha de PpK, lo cual es inobjetable. Nuestra labor, dada la sucesión constitucional, es de respaldo a la gobernabilidad, de compromiso con el nuevo pacto social que se está construyendo con tanto esfuerzo después de haber tenido meses de confrontación, enfrentamiento y hasta odio, como dijo el propio Martín Vizcarra en su juramentación.

¿La manzana de la discordia era PPK?

No. Yo creo que la manzana de la discordia fue la campaña de 2016, donde se dijeron muchas cosas de ambos lados. Quedó muy desgastada la relación de convivencia de los partidos que participamos en la segunda vuelta. Ese desgaste marcó la direccionalidad, que, más que técnica y económica, era política. Fueron de frente a la yugular desde el primer día.

¿Qué hace que hoy ya se haya volteado la página, si no es la presencia de PPK?

Bueno, hubo un desangramiento de meses, con ataques.

¿O es que Fuerza Popular (FP) ha tenido que sentir la victoria de hacer caer a PPK para dejar gobernar?

Mi lectura es que hubo un dolor ahí, en los de FP, que no pudieron superar, y se plasmó en ataques permanentes contra el presidente, que hacían muy difícil que gobierne. Ahora, después de que el presidente renunciara, la lideresa de FP indicó públicamente que el vicepresidente tenía todas las cualidades políticas para hacer un buen gobierno. Entonces, se ha dado un recambio constitucional doloroso, pero que se ajusta a lo que manda nuestra Constitución.

Usted dijo en varias ocasiones que, durante el gabinete de Zavala y el de Aráoz, no convocaban a militantes de PpK al Ejecutivo. ¿Espera que con Vizcarra eso cambie?

Nosotros siempre hablábamos de un gobierno de ancha base, que convoque a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, y por supuesto a PpK, que es el partido de gobierno. La realidad fue muy distinta. La presencia de PpK es ínfima o ninguna. Nosotros reclamábamos eso, presencia política para tener cercanía con el electorado. Consideramos que el partido de gobierno tiene que estar en el gobierno, pero también las otras fuerzas políticas.

¿Está de acuerdo con el nombramiento como premier de César Villanueva, de Alianza para el Progreso (APP)?

Es un hombre político, que viene de las regiones y que reúne las condiciones para, en este momento, ser un puente de concertación. Me parece que es un buen nombramiento. El partido también tiene gente importante que podría participar del gabinete.

Se nombró a Edmer Trujillo en el MTC. Se lo designa para evitar que Bruno Giuffra, protagonista de los ‘kenjivideos’, participe del Consejo de Ministros.

A mí me parece una decisión dura. Sin embargo, el ex ministro Giuffra ha declarado públicamente que esos compromisos de los que él alardea en los audios no se han materializado.

Bueno, no es necesario. ¿O sí?

En todo caso, eso tiene que investigarse y él tendrá que argumentar en su defensa. Esperemos que tenga elementos de juicio distintos para cuando se conozca el pleno contexto de los videos, porque consideramos que esta ha sido una maniobra armada para un fin político.

¿Armada por quién?

Bueno, como se está viendo, tenían todo el respaldo del partido del señor Mamani.

¿Cree que estos videos los ‘armó’ FP?

Sí, claro, porque hemos escuchado a Kenji Fujimori decir que a él le tocan la puerta e ingresa Mamani, que él no lo llamó... Es decir, es clarísimo que esto es una pugna entre dos facciones de un mismo partido para tener la hegemonía y buscar el poder dentro de su propia organización.

¿PPK tiene injerencia en la compra de votos?

No, descarto esa posición y vamos a ver las investigaciones a qué indicios nos conducen.

¿Cree que algún funcionario del gobierno haya tenido la idea de comprar voluntades?

En el partido, ninguno. Del gobierno no te podría dar una respuesta porque no hemos sido parte del gobierno.

¿Cree que Vizcarra estará condicionado por FP?

Debería haber una relación cercana con las fuerzas políticas y sobre todo con FP, que es la mayoría en el Congreso. Se debe dejar gobernar y dar respuesta a lo que te pide la gente, para que no haya más huelgas del Sutep, para que haya una buena inversión en salud, para hacer cumplir los acuerdos que firmamos en campaña.

Como el acuerdo de no indultar a Alberto Fujimori, que no cumplieron.

Se complicó la situación. Los acuerdos de campaña deben cumplirse.

¿PPK no lo debió indultar?

Si era por un eminente peligro de muerte, yo estaba de acuerdo, pero si era por la fuerza de la bancada mayoritaria, no. Yo dije que políticamente el indulto iba a complicar el panorama si es que no era por un tema humanitario, porque no fue un compromiso de campaña.

¿Fue un error?

Fue una decisión que tomó el presidente. Políticamente, no trajo ninguna tranquilidad, sino solo enfrentamiento. Era evidente que eso iba a pasar.

¿El indulto fue una decisión política?

No. Yo te estoy diciendo que, desde una óptica política, se veía que la cosa se iba a complicar, y se complicó más de lo que pensábamos.

AUTOFICHA



- “Soy secretario nacional de organización, miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Comisión Política de Peruanos por el Kambio (PpK). He sido viceministro de la Presidencia, viceministro de Construcción y Saneamiento, presidente de Sedapal y vicepresidente del Consejo Directivo de Inade”.



- “Creo que todos han recapacitado en que el Perú ya no aguanta más conflictos, desollarnos entre nosotros mismos, y lo que quiere son propuestas reales de reconstrucción, de desarrollo, de progreso y de mejora de todos los sectores sociales y económicos del país”.



- “Yo soy el candidato de las bases del partido a la Alcaldía de Lima. En principio, postularíamos con la siglas ‘PPK’. Había la idea de cambiarlas, pero no se ha concretado. Ahora el presidente del partido es Gilbert Violeta. El presidente PPK estará concentrado en la defensa de las imputaciones pendientes”.