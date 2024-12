No es militante de Alianza para el Progreso (APP), pero como si lo fuera. Su estrecha vinculación y cercanía con el partido de César Acuña Peralta y sus dirigentes más visibles es incuestionable. Quizás por ello —para proteger esa relación política que le permitió trabajar en el Gobierno Regional de La Libertad primero; ser asesor del hoy secretario general de la agrupación, Luis Valdez, después; y más recientemente, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República durante la gestión de Alejandro Soto— Jorge Torres Saravia (44) ha reaparecido para negar las imputaciones de presunto delito de explotación sexual que le hace la Fiscalía, pero también, y sobre todo, para sacar cara por la agrupación donde hoy todos le dan la espalda.

Recién después de cuatro días de la muerte de Andrea Vidal Gómez (28), la abogada que trabajó en su despacho hasta septiembre, Torres Saravia salió en RPP para negar “rotundamente” las denuncias que lo sindican como presunto cabecilla de una red de prostitución en el interior del Parlamento, a través de la cual habría reclutado a jovencitas que, bajo la fachada de asesoras, secretarias, auxiliares o técnicas de los despachos congresales, habrían ofrecido favores sexuales.

Dicho reclutamiento, según un informe periodístico, habría estado a cargo de Andrea Vidal, quien el 17 de diciembre, cuando se trasladaba en un taxi por La Victoria, fue atacada por sicarios que hicieron más de 40 disparos contra el taxi en que se trasladaba, dejándola en grave estado; la agonía terminó el martes 17, día en que murió. ¿Es que sabía mucho sobre esta supuesta organización y quisieron callarla cuando advirtieron que la prensa empezaba a investigar?

CUESTIÓN DE CONFIANZA

El exfuncionario del Legislativo —quien estaba acompañado de su abogado Benji Espinoza— dijo que es “totalmente falso” lo que se le imputa y aseguró que así lo demostrará con “documentos y pruebas”, que ayer, por lo menos, no exhibió.

Reconoció que “tenía confianza” con Vidal y que, por eso, fue a visitar a su familia tras el ataque que sufrió, pero al mismo tiempo, de manera contradictoria, indicó que él no pidió su contratación —que duró unos 10 meses—; que fue retirada de la institución, no porque tuviera una desavenencia con él, sino como parte de un grupo de por lo menos 150 trabajadores, y que no era personal de su confianza, sino de la Oficina de Recursos Humanos. La respuesta fue refutada, pues se sabe que en el aparato público, si bien es Recursos Humanos la instancia que tramita administrativamente la contratación de los trabajadores, esta responde a los requerimientos y el perfil del funcionario que hace la solicitud, y que en este caso no era otro que Torres. Pese a ello, el exasesor de Luis Valdez replicó que sobre el tema “tendríamos que preguntar al jefe de Recursos Humanos”.

En otro pasaje, refirió que él no tenía la jefatura de Legal cuando fueron contratadas Isabel Cajo y Alexandra Gil, otras dos jóvenes involucradas en el caso, porque renunció “por motivos personales”. La dimisión, sin embargo, duró solo del 14 de febrero a mayo de este año. Transcurrido ese tiempo, volvió al mismo puesto. ¿En mérito a qué? “Normalmente, son cargos de confianza y a mí se me invitó porque tengo una trayectoria amplia en el Congreso; estoy asesorando desde 2020 a un congresista y desde 2022 a otro congresista (Idelso García Correa)”, este último también de APP. ¿Coincidencia?

CUIDANDO A APP

En este punto, Torres se cuidó de dar nombres y, solo cuando se le preguntó, mencionó a Luis Valdez, pero haciendo un deslinde: “No sé por qué lo involucran a él y el partido, que no tienen nada que ver”. Agregó, en esa línea, que no es el “hombre fuerte de César Acuña” y tampoco tiene “una amistad o enemistad con él”. Y prosiguió, sin que nadie lo cuestione, que es así también con “el doctor Valdez; él está en su estudio y yo trabajando en el Congreso (…). Me da pena que manchen un partido con tanta trayectoria”, añadió a su salida de la radioemisora.

En cuanto a Alejandro Soto, a quien más temprano negó conocer, el investigado por explotación sexual no ocultó su extrañeza. “Lo conozco porque obviamente era mi presidente cuando yo estaba en gestión; no creo que haya dicho que no me conoce porque he sido su jefe del área Legal y me he reunido una o dos veces (con él) netamente por temas laborales”, subrayó.

Desde el partido APP, en tanto, precisaron que Torres no es militante y rechazaron “cualquier intento de vincularlo con la organización”. César Acuña optó por la política del avestruz; lo mismo ocurrió en el Ejecutivo, tal vez en resguardo de esa alianza no oficial que le permite a Dina Boluarte tener algo de respiro y apoyo en el Parlamento.

Piden que Salhuana deje el puesto hasta que todo se aclare

El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, “debe dar un paso al costado” para que se garantice la transparencia en las investigaciones de la muerte de la extrabajadora del Parlamento Andrea Vidal y la denuncia de proxenetismo en el interior del Legislativo, en los que el exjefe de la Oficina de Asesoría Legal Jorge Torres Saravia está involucrado, dijo el congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga.

Esto porque Torres Saravia fue colocado en ese cargo el 22 de agosto de 2023 por Alejandro Soto, de APP, cuando era presidente del Parlamento, y porque el 2 de octubre de ese año Torres Saravia emitió un cuestionado informe de opinión a favor de Soto en el que señalaba que no hubo nepotismo en la contratación de la madre de su hijo, y lo libró de ser investigado en la Comisión de Ética.

En entrevista con Perú21, Aguinaga señaló que ese pedido lo realizará en la próxima sesión de la Comisión Permanente, que sería el jueves 26 o viernes 27 de la siguiente semana.

“Él (Salhuana) baja (a la vicepresidencia) y sube la vicepresidenta (Patricia Juárez) hasta que duren las investigaciones, ese sería el camino”, señaló Aguinaga.

Los congresistas Esdras Medina, de Renovación Popular, y José Cueto, de Honor y Democracia, señalaron a este diario que, en caso de que Fuerza Popular realice oficialmente esa solicitud, sus bancadas lo evaluarán inmediatamente, y no descartaron que puedan apoyarlo.

PEDIDO DE CENSURA

Si hay indicios de blindaje en las investigaciones por parte de Salhuana, Medina indicó que su bancada podría presentar una moción de censura para que sea removido y se vea cuál es el camino para que sea reemplazado.

Por su parte, Cueto señaló que su agrupación apoyará el pedido de otorgar facultades especiales a la Comisión de Fiscalización para que vea este caso.

Sabía que

El viernes 13 fue despedido Torres Saravia por Salhuana tras el escándalo.

Casi 20,000 soles era el sueldo del exjefe de Asesoría Legal.

