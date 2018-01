Jorge Ramírez: "Odebrecht está buscando impunidad"

La oposición de Odebrecht a pagar S/3,468 millones en reparación civil ha puesto en riesgo la colaboración de la empresa en las investigaciones para aclarar el pago de sobornos a funcionarios peruanos. Para el procurador ad hoc Jorge Ramírez, responsable de fijar la cifra de indemnización, la constructora brasileña intenta “confundir” al país para no concretar el pago.

Tras fijar el pago de reparación civil en más de S/3 mil millones, ¿esperaba una respuesta de Odebrecht poniendo en duda su colaboración con las investigaciones?

No se debe confundir la colaboración eficaz de Jorge Barata, que tiene como finalidad el esclarecimiento del delito y que se le exima de penas, con el asunto de la reparación civil. Odebrecht está cometiendo una ilegalidad al decir que Barata no colaborará si le ponen una reparación civil alta.

Odebrecht alega que es alta en comparación con lo que otros países han fijado.

No es una cifra alta, es proporcional al daño causado. Otros países han aplicado una multa para Odebrecht, que no es lo mismo que una reparación civil. La multa te exige un pago para que no vayas preso, tiene fines penales, pero la reparación civil es un pago para restituir el daño causado. Odebrecht está confundiendo a la población manifestando sus criterios.

¿Cuánto es lo que ha planteado pagar la constructora?

66 millones de dólares, lo que para nosotros es una ofensa a los peruanos, porque el daño es mayor. Y el señor Mauricio Cruz (superintendente de Odebrecht en Perú) ha dicho que pueden llegar al monto de 248 millones de soles, más o menos 90 millones de dólares. Lo que la empresa está haciendo es buscar impunidad, no solo penal, sino también económica.

Para ustedes, ¿Odebrecht pagó en sobornos más de los US$29 millones que declaró ante la justicia de Estados Unidos?

Así es, y por eso creemos que las declaraciones de los directivos de Odebrecht se deben tomar con pinzas, deben ser corroboradas. Los 2,400 millones de dólares que va a pagar Odebrecht en EE.UU. son una multa, por usar su sistema financiero. ¿Cuánto hubiera pagado Odebrecht si hubiera sobornado a su presidente? ¿No tenemos que hacernos respetar como Estado? Acá hay un daño evidente a nuestra institucionalidad. Odebrecht está chantajeando al Perú.

Respecto al Gasoducto del Sur, ustedes fijan en más de S/1,000 millones la reparación civil, pero, según Odebrecht, ningún directivo ha admitido pago de sobornos por esta obra.

Aunque no haya aceptado el pago de coimas en el Gasoducto, es evidente que habría habido una participación de funcionarios de Odebrecht en esa licitación, y así lo señala la investigación que realiza el fiscal Reynaldo Abia. Como procurador, debo fijar la reparación civil en casos en los que veamos evidencias de que Odebrecht tiene responsabilidad, y en el Gasoducto la empresa sí la tiene. Aunque aquí no ha sido incluida la compañía como tercero civil responsable, si en este proceso no se da (el de Abia), lo buscaremos en el que está involucrada la ex primera dama Nadine Heredia (a cargo del fiscal Hamilton Castro).

Según la Fiscalía, Odebrecht realizó un pago de S/30 millones al Estado el año pasado. ¿Eso lo está contabilizando la Procuraduría?

No sabemos por qué concepto se hizo ese pago. Nosotros hablamos con los fiscales y me han dicho que no es por reparación civil, porque eso lo ve la Procuraduría.

¿Odebrecht ha pagado algo de la reparación civil?

No.

¿Creen que, como Procuraduría, están poniendo en riesgo la investigación de la Fiscalía?

Esa es la estrategia de la compañía, utilizar esto para no pagar la reparación civil. El que debe hablar es Jorge Barata a título personal, Odebrecht no está dentro del proceso de colaboración eficaz, solo lo están las personas naturales. En el interrogatorio de febrero, Barata declarará como testigo, no como colaborador. Si el Estado no se pone fuerte, estará de rodillas.

¿Cómo creen que saldrán de este escenario en el que Odebrecht intenta cercar al Estado peruano?

La empresa dice que es una nueva Odebrecht. Si es así, que declare, que se someta a un proceso de colaboración como debe ser, que no pretenda confundir, que actúen bien. Ahorita velan por sus intereses económicos. La reparación civil, finalmente, la debe imponer un juez. Pero, insisto, esto no es parte de la colaboración eficaz, esto no condiciona ninguna investigación.

En febrero del año pasado, el gobierno promulgó el DU 003 para asegurar el pago de reparación civil de Odebrecht. ¿Les está sirviendo esta norma?

El DU 003 fue promulgado con el fin de que las obras a cargo de Odebrecht no se paralicen, que no se caiga la cadena de pago y garantizar el pago de reparación civil.

¿Y está siendo efectivo?

Ha evitado que Odebrecht saque sus capitales del país. Pero no olvidemos la fecha en que se dio el DU, cuando estaba todo el problema encima. Fue una reacción oportuna.

¿Quedarán conformes si un juez dictamina que la reparación civil debe ser inferior a la que proponen?

Por el lado de la colaboración eficaz, si estamos en desacuerdo con las conclusiones penales del juez, podemos ir a la vía civil. Hay que entender que la Fiscalía y la Procuraduría buscamos cosas distintas, somos entes autónomos, pero lo que está haciendo Odebrecht es mezclar los criterios.

¿Quiere decir que si la Fiscalía acuerda con Barata que este no pague una indemnización, ustedes apelarán?

Sí. Si no estamos de acuerdo con lo que definan, lo haremos.