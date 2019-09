Esta semana sería la reunión entre Martín Vizcarra y Pedro Olaechea, y para Jorge Nieto lo que importa ahora es que se tome una decisión pronto sobre el adelanto de elecciones. También nos habla de sus aspiraciones presidenciales y en esta entrevista lanza su candidatura.

Usted aparece en la Encuesta de Poder como una de las personas que la gente quiere ver en el Congreso...

Yo estoy trabajando en una oferta de gobierno y una candidatura presidencial. Estoy haciendo todo el esfuerzo para ofrecer al país una opción.

¿Ya tiene algún partido para postular?

He conversado con dos o tres partidos que me han propuesto abrir esta discusión sobre la candidatura presidencial y yo estoy muy agradecido. Al mismo tiempo, estamos viendo si se resuelve lo de la ley (de inscripción de partidos), es decir si se aplica o no, para pedir un kit electoral.

¿Cuándo tendrá un panorama más claro?

Cuando haya reglas claras y sepamos cuál es la fecha de la elección. Mientras tanto, todos los jugadores estamos con las cartas en las manos. Lo que no podemos es seguir con la incertidumbre. Hoy vemos que medicinas que deben costar S/100, cuestan más de S/5,000 y que en Lambayeque 30 bebés murieron por falta de incubadoras; es más, la ministra de Salud debe pensar en renunciar por eso, pero no pasa nada porque todos estamos pendientes de una conversación entre el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Pedro Olaechea.

En reconstrucción también hay proyectos paralizados.

Las cifras en reconstrucción no son buenas. ¿Qué están haciendo el Ejecutivo y el Parlamento? Porque el Congreso no nos puede decir que no les corresponde ver el tema porque tienen la capacidad de fiscalización. Estamos frente a una élite política que ha fracasado.

Hay una crisis política. ¿Cuál cree que es la salida?

El Ejecutivo ha planteado el adelanto de las elecciones, y no solo lo ha planteado, el presidente ha ratificado este punto y ha dicho que se va a mantener firme, esperar otra cosa es inútil. El Congreso puede decirle no, y el Ejecutivo hacer algo al respecto, pero todo que sea rápido, porque lo que está en medio es el deterioro lento y progresivo del país.

¿Habrá tiempo para hacer nuevas elecciones y que haya candidatos idóneos?

Habrá siempre gente que tenga opción para presentar sus listas. A mí se me ocurre que si fuera un partido y tengo la oportunidad de presentar una lista de candidatos al Congreso, lo haría con personas de entre 30 y 45 años, y ellos aprenderán y ese será el inicio de una nueva élite política.

¿Cuáles son las expectativas que tiene ante el encuentro de Vizcarra y Olaechea?

Todas y ninguna. Digo todas porque ambos tienen un margen de libertad muy amplio para poder trabar la situación de crisis política y darle una salida, a mi opinión, que debe ser pronta porque hay un pantano de incertidumbre que vivimos desde el 28 de julio. La crisis, que viene de antes de esa fecha, ya comienza a afectar el crecimiento económico, el empleo, y eso tiene que acabar.

El presidente del Congreso ha planteado una agenda más allá del adelanto de las elecciones.

La primera discusión va a ser del Congreso, pero el presidente del Congreso ha planteado una agenda más ambiciosa, prácticamente un plan del gobierno. Yo creo que finalmente estamos yendo hacia una confrontación.

Salvador Heresi consideró que ya no debería existir la reunión por las declaraciones del jefe de Estado.

Lo importante ahora es que resuelvan el tema rápido. Si el Congreso piensa que no deben aprobar la propuesta del presidente, que lo diga de una vez, pero que no pierda tiempo, porque este no es un juego entre el Congreso y el Ejecutivo. Acá está en juego el presidente y el futuro del país y la vida de muchas personas.