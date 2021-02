Jorge Nieto Montesinos es sociólogo y fue ministro de Cultura y de Defensa entre el 2016 y 2018 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Actualmente aspira a una curul congresal. Postula con el Nº 1 por Lima en la lista de Victoria Nacional.

Ud. ha sido ministro. ¿Por qué postula a una institución desacreditada como el Congreso que muchos identifican como obstruccionista?

Porque la calidad de nuestra democracia depende precisamente, entre otros, de la calidad del Congreso. Por lo tanto, necesitamos mejorarla sustantivamente y tener personas que no vean por sus intereses particulares, sino que traten de colocar una visión de país sobre los distintos problemas.

¿De qué manera lo logramos cuando los partidos que llegan al Congreso, generalmente, se van fraccionando y no apuntan en una misma línea?

El tema es complejo. Necesitamos que el Congreso sea un espacio de soluciones y no de problemas. En los últimos cinco años hemos tenido instituciones, el Congreso en particular, muy polarizadoras y dadas a la confrontación. Quienquiera que llegue a la Presidencia va a tener que ser consciente de que necesita construir una coalición parlamentaria que se exprese en el gobierno; no una coalición de soporte en el Congreso para el próximo gobierno.

Cuando fue ministro estuvo a cargo de la atención de las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño. ¿Ese tema figura en su agenda?

Sí, la primera propuesta que quiero llevar al Congreso es una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. En mi gestión, nos dimos cuenta de que había duplicidad de funciones, autoridades difusas, dificultad en la relación de los distintos cuerpos para atender la emergencia y dejamos lista una nueva ley. (...) El Perú no está preparado para enfrentar una nueva pandemia, pero, además, Lima espera un sismo de 8 u 8.5 grados, una catástrofe. Ha-blamos de 30 mil muertos, 35 o 40 mil millones de dólares en pérdidas. Necesitamos una ley que nos permita construir un sistema que sepa, en automático, qué es lo que se tiene que hacer.

¿En qué otras materias trabajará de llegar al Parlamento?

Un tema que me preocupa es la conectividad en Internet; apenas un 38% de las familias tiene acceso a Internet en la casa. Necesitamos legislar en esta materia, hacer factible que se use la red dorsal de fibra óptica y ver la posibilidad de comprar un satélite; todo eso requiere legislación. Necesitamos una Internet barata y de buena calidad.

