El ministro de Defensa, Jorge Nieto, se mostró en contra de que la ex primera dama, Nadine Heredia, investigada por el presunto delito de lavado de activos, continúe bajo prisión preventiva.

"Yo no tendría a una madre de 2 o 3 niños detenida. Yo. Pero eso no significa que no deban desarrollarse las actividades, las investigaciones, hasta llegar a conocer la verdad y sancionar las culpas y delitos", señaló en Canal N.

Según dijo Jorge Nieto, "por el solo hecho de ser madre" se debería buscar otro mecanismo para garantizar las investigaciones, como podría ser la prisión domiciliaria.

"Probablemente necesitaríamos una ley que autoriza que en ciertas circunstancias hubiera prisión domiciliaria. Cuando menos en el caso de la madre sí (...), por el hecho de ser madre (…). Por eso digo que sería bueno que hubiera prisión domiciliaria de modo que esos 3 niños tuvieran cuando menos a su madre al lado", exclamó.

Cuando se le preguntó si esa lógica debería aplicarse para todas aquellas mujeres procesadas por diversos delitos, respondió que Nadine Heredia no tiene sentencia firme, sino que es una persona investigada.

"Ese es mi punto de vista, no tiene nada que ver ni con la ley. Es un sentimiento que viene cuando veo que tres niños no tienen posibilidad de ver a su madre", añadió el ministro de Defensa.