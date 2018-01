Jorge Nieto Montesinos: "Entiendo que Apra y FP se sientan agraviados"

Jorge Nieto es uno de los sobrevivientes de la crisis del gabinete de Fernando Zavala. El titular de Defensa ahora comparte la fortaleza política del Consejo de Ministros con nuevas figuras, como la misma premier Mercedes Aráoz y el ministro de Vivienda, Carlos Bruce. A pesar de las señales “positivas” que ha visto en la oposición, dice que no es seguro que este 12 de octubre reciban el voto de confianza del Congreso. El viernes, durante una jornada de su sector en Loreto, nos concedió esta entrevista.

En la última encuesta de Datum, la aprobación del presidente subió 9 puntos. ¿Esperaba ese aumento luego del cambio de ministros?

Era esperable. El rebote ha sido casi de 10 puntos, es bastante significativo y creo que tiene que ver básicamente con ese hecho. Como lo dijo el propio primer ministro anterior, había un desgaste. Al tomar la decisión de hacer lo que se hizo, y adicionalmente del modo en que fue planteado, eso ha generado la recuperación.

A pesar de que algunos nuevos ministros han sido cuestionados por supuestas cercanías al Apra, como Enrique Mendoza, Idel Vexler.

Usted sabe que los cuestionamientos vienen básicamente de sectores políticos que interpretan de una u otra manera ciertos hechos, pero no necesariamente esa es la percepción de la mayoría de la población. La opinión pública no es homogénea.

¿No existe, entonces, una cuota partidaria en el gabinete?

El presidente lo ha dicho con claridad. (Los nombramientos) no tienen nada que ver con eso.

¿Durante la gestión de Enrique Mendoza en Justicia, se decidirá el indulto al ex presidente Alberto Fujimori?

En la mañana (del viernes), el presidente ha sido clarísimo sobre eso, de modo que no tiene sentido tocar un tema que ha sido tan aclarado por él.

¿Se da por descontado el voto de confianza?

En política nunca se da por descontado nada. Como en el verso de Vallejo, hay panes que se pueden quemar en la puerta del horno, pero las señales han sido muy positivas de la oposición y de los distintos líderes políticos.

Después de la polémica sobre si cayó el gabinete completo, Acción Popular presentó una iniciativa que cambia los requisitos para que el presidente pueda cerrar el Congreso. Se tendría que negar la confianza a tres gabinetes.

Hay que esperar que la discusión se desarrolle, pero de lo que se trata es de lograr un buen equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. La impresión que yo tengo es que, como están las cosas funcionando, deberían mantenerse para lograr el contrapeso que le da al Ejecutivo la capacidad de reaccionar en ciertas circunstancias, pero este es un mecanismo de la democracia (cerrar el Congreso) que no hemos usado nunca en el siglo XXI.

Pero, en poco más de un año de este gobierno, se ha hablado bastante de esa posibilidad. Se habló en el caso de Saavedra, de Martens, de Thorne, de Zavala…

Porque este es el primer gobierno del siglo XXI en el que hay una mayoría opositora en el Congreso. Esa es una situación nueva. La tuvimos antes, en los 90, con el ex presidente Fujimori, y en la década del 60, con el arquitecto Belaunde Terry. Para resolver el impasse que se daba en estas situaciones es que se introdujo este mecanismo que permite que el Ejecutivo pueda anticipar las elecciones del Congreso. Es una posibilidad, no es un mandato. En general, es un tema que debemos discutir pensando en el largo plazo y no solo en las circunstancias de hoy día.

La mayoría opositora del Congreso también está descalificada por la población. El 63%, según Datum, cree que es obstruccionista. ¿Piensa igual?

Esa opinión de la mayoría debería hacernos reflexionar. Estamos en un proceso de aprendizaje de muchas cosas, porque vivimos una situación inédita en nuestra democracia en el siglo XXI. La gente quiere vernos a todos juntos trabajando.

Keiko Fujimori y Alan García afrontan investigaciones en el Ministerio Público bajo la Ley de Crimen Organizado. Los militantes de sus agrupaciones han criticado la pesquisa y anuncian medidas para frenarla.

Debemos dejar actuar al Poder Judicial (PJ). Sí entiendo, como dijo el congresista Juan Sheput, que partidos políticos que están en la búsqueda de una mayor institucionalización se sientan agraviados por ese tipo de tipificación, pero es el PJ quien tiene que desarrollar su trabajo.

El vocero de PpK, Vicente Zeballos, dijo que la comisión Lava Jato del Congreso no actúa con imparcialidad, pues no cita aún a Keiko Fujimori y sí pidió visitar al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

No he seguido el trabajo de la comisión. Escuché decir al presidente que responderá por escrito a las preguntas de la comisión, que es lo que corresponde en estricto cumplimiento constitucional. Se sabe que el gobierno y el presidente, en particular, no tienen ningún problema en dar todas las informaciones necesarias. El presidente no está comprometido en absoluto.

¿Por qué no recibe a la comisión, entonces?

Él ha expresado sus razones y ha dicho claramente que va a cumplir con dar información a la comisión a través de los mecanismos constitucionales que tiene.

Autoficha

- “Soy ministro de Defensa desde el 5 de diciembre de 2016. Antes fui ministro de Cultura, desde el 28 de julio. Soy bachiller en Sociología por la PUCP, magíster en Ciencia Política por la Flacso y egresado del doctorado de Ciencias Sociales en el Colegio de México”.



- “Nos preocupan situaciones como la de Tumán. Ahí tenemos resoluciones judiciales contradictorias de jueces del mismo nivel en juzgados distintos. Estamos viendo una confrontación que puede llevar al derramamiento de sangre en la ciudad”.



- “Se ha dado un estado de emergencia precisamente para evitar ello. Requerimos que el PJ nos diga cuál es su decisión para que la Policía, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa podemos actuar. Esto debe resolverse de modo correcto”.