Para Jorge Nieto, el ingreso de partidos extremistas solo demuestra que hay una crisis política en el país y enojo por parte de la población ante la desatención que ha tenido el Estado.

¿Le sorprendió el resultado del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) y Unión por el Perú (UPP) en las últimas elecciones?

Si miramos las cifras veremos que de los nueve partidos que habrían ingresado al Congreso, incluidos los que mencionas, no han tenido un gran arrastre, lo que nos habla de una crisis general de los partidos. Cuando me han preguntando sobre tendencias que hay previas a las elecciones, yo he señalado que en conversaciones que he tenido con diversas personas y grupos, he visto dos avenidas muy bien cimentadas: Una para el discurso extremista de izquierda, y otro para un discurso de base sindicalista.

¿No ha sido sorpresa para usted que logren ingresar al Congreso ambos partidos que son de pensamiento extremista?

No ha sido sorpresa el ingreso de esas fuerzas. Hay una profunda crisis de descontento con el sistema político y con la manera en la que se están distribuyendo los frutos del crecimiento económico a algunos sectores, porque hay altos niveles de desigualdad. La votación por ambos partidos expresa situaciones y enojos de la población. Ahora bien, no creo que la bala sea una manera de resolver los conflictos políticos en el país, y no creo que el rezo sea la manera en la que debamos organizar nuestras políticas públicas.

UPP habría ganado en algunas regiones del sur. ¿Qué sucede en esa zona que votaron por un partido extremista que impulsa la pena de muerte?

Son las mismas regiones que en las elecciones de 2016 votaron por la señora Verónika Mendoza, y son las mismas que antes apoyaron al señor Ollanta Humala. El mapa político del país ha hecho que el sur sea un espacio de protesta contra las fórmulas que se están aplicando. Por otro lado, donde hay más poblaciones indígenas originarias, hay más pobreza, así que, ¿cuál es la sorpresa de que un sector que se siente postergado por el Estado y por el crecimiento, tenga una mirada de protesta contra las cosas como están? Lo raro sería que no tuvieran esa actitud.

¿Estamos hablando de zonas que se sienten olvidadas por el Estado?

Están olvidadas. El Perú tiene una deuda social con la sierra, particularmente con la sierra surandina, y esa deuda social debe ser saldada, para empezar, con agua y con energía. Son zonas en las cuales hay estas necesidades que son urgentes y tenemos que darle un horizonte de desarrollo a esta parte del país. La solución no está en criticar el voto. La solución está en resolver los temas de fondo que esa población está colocando en la agenda pública.

Pero UPP va al Congreso con una agenda que tiene como prioridad la libertad de Antauro Humala.

Esa es la manera como los actores políticos interpretan o le dan sentido a las demandas de una población, pero ese es otro tema. Estábamos hablando de la base social, del votante, que va en la dirección en la que ha ido, ya la manera en la que los actores políticos tratan de interpretarla es parte del juego político.

¿Cómo es que en las encuestas no aparecían estos partidos con esa fuerza?

Es probable que se tenga que revisar la metodología, pero también es probable que para estas últimas elecciones se haya decidido por quién votar en la última semana. Durante algunas semanas mucha gente no sabía por quién votaba, no es que tuvieran de antemano la decisión de viciar el voto o de no ir a votar.

¿Cree que la gente ya está cansada de los partidos tradicionales?

Miremos la lamentable suerte del Partido Aprista y del Partido Popular Cristiano que son los más emblemáticos de la política tradicional. Pero, en general, creo que se requiere una revisión política de lo que está pasando en el país; creo que no están midiendo a cabalidad lo que está ocurriendo en el Perú. Tenemos que acercar el Estado a la gente.

¿Se repetirá el escenario de las elecciones congresales en los comicios de 2021?

Todo está en el terreno de la acción política. Tenemos que construir una oferta política que nos permita atender las demandas de la gente, no hacer como si no existieran.

Con tantas bancadas en este Congreso, ¿cómo llegarán a consensos?

Es un Congreso de varias minorías que está obligado a hacer política para darle viabilidad y gobernabilidad a la labor legislativa y al país. Este Congreso lo que hace es multiplicar las responsabilidades políticas del Ejecutivo, quien está obligado a hacer lo necesario, a proponer una agenda de debate en el Parlamento, y de señalar el rumbo de esa agenda.

¿Será fácil para el presidente Vizcarra tener un buen diálogo con este Parlamento? Él ya convocó a una ronda de conversaciones para esta semana.

Otra lectura de la votación de las elecciones recientes es que el país ha votado por tender a las negociaciones y que, a pesar de que aparecen dos movimientos extremistas, el grueso de los votados va en el sentido de la negociación. Están obligados (los partidos), si es que recogen el mandato de la gente, a construir puentes.

Y también está obligado a fiscalizar al Ejecutivo.

El Legislativo tiene como su obligación la fiscalización, nadie debe molestarse, pero una cosa es la fiscalización y otra la confrontación.

Datos:

- El Jurado Nacional de Elecciones ya autorizó a Jorge Nieto a iniciar el registro del Partido del Buen Gobierno.

- Esta agrupación se perfila para las elecciones generales de 2021. Jorge Nieto sería el candidato presidencial de ese partido.

- “No estamos contentos con la oferta (partidaria) que existe, y lo consecuente es intentar construir una nueva”, expresó Nieto.

- Por ahora Nieto prefiere no adelantar qué pasaría si no logran conseguir los 24 mil afiliados que necesitarán para sacar adelante el nuevo partido.