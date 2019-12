Jorge Nieto ha sido ministro de Cultura y de Defensa y, por estos días, viene madurando su eventual candidatura a la Presidencia. Mientras, recorre el país y analiza, con visión crítica, la gestión de Martín Vizcarra, con quien compartió asiento en el gabinete ministerial en 2016.

¿Cómo entender que el sector Cultura, en lo que va de este quinquenio, va a tener nueve ministros? ¿Por qué tanta rotación?

Es un gobierno que ha tenido, para empezar, dos presidentes, y una rotación más intensa de ministros; en el sector Cultura es más aguda que en otros. (...) Probablemente no le estamos dando, y no solo hablo del gobierno actual, la importancia que merece al sector.

¿Cree que el perfil de los ministros que han ocupado el cargo, luego de usted, no ha sido el idóneo?

No, no voy a decir eso. En general, el país tiene capacidades para todos los ministerios, pero algún error estamos cometiendo cuando hemos tenido tan alta rotación.

Ha señalado que no le damos importancia suficiente a este sector. ¿Es algo que tiene que ver con los gobernantes o como ciudadanos, como país, no le damos la importancia que merece?

Así como hemos descubierto hace poco el valor de la cocina peruana –porque hubo un pionero que le contó al mundo lo que era un secreto muy bien guardado, todos sabíamos que teníamos una buena cocina, pero faltó alguien que lo divulgara–, igual nos pasa con la cultura. Sabemos que somos un país que es cuna de civilización –son siete en el mundo y el Perú es uno de ellos–, pero es evidente que ni en la sociedad ni en el Estado le estamos dando la importancia que puede tener no solo en sí misma, sino también como una potencia económica. Finalmente, no es que el patrimonio cultural viva del turismo, el turismo vive del patrimonio cultural, que es nuestro gran atractivo.

El elemento que ha gatillado la salida del último ministro es la destitución de Hugo Coya de la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y eso ha generado un debate en torno a cuál debe ser el rol de un canal del Estado.

El IRTP estaba flotando en la Presidencia del Consejo de Ministros como otros organismos. Cuando yo estaba de ministro de Cultura, pedí que le dieran el IRTP al sector y el objetivo era muy sencillo: colocarlo al servicio de la cultura y del Estado peruano. No que sea un canal del gobierno, cualquiera que sea este, sino que sea un canal del Estado. ¿Cuál es el rol que debe tener? Debe ser el canal de todos los peruanos, como reza su slogan.

El ministro de Cultura designa a quien preside el IRTP. ¿Puede garantizar independencia o la intromisión política va a suceder en algún momento si continúan con este modelo?

Yo no creo que sea inevitable que haya intromisión política, no sé si la ha habido, pero no sé si sea inevitable que tenga que haberla. Si tenemos la conciencia de que es el canal de todos y debe tener una mirada plural, tanto en materia política como cultural, el modelo de gestión de gobierno importa poco porque puede ocurrir todo lo contrario: un modelo de gestión de gobierno, muy abierto, muy público que, sin embargo, derive en autoridades fáciles (de ceder) a la presión del poder político.

¿Cree que se ha atentado contra la libertad de expresión en el caso de Hugo Coya?

Él ha dicho cosas que hasta ahora son su dicho y el ministro saliente no las ha respondido con toda la fuerza que debería, es un tema que ha quedado flotando. Aparentemente tenían un acuerdo de renuncia del presidente del IRTP, a su regreso de una misión en Londres; si tal cosa hubiera ocurrido de esa manera, quizás no estaríamos hablando del incidente, pero aparentemente algo pasó en el medio que hizo que esa decisión que iba a ocurrir se precipitara en pleno viaje. (…) Eso ha generado todo lo que hemos visto y finalmente el afectado ha sido el Perú porque él (Coya) tenía una misión importante con la BBC de Londres, imagino para algún tipo de convenio…

Van ya dos meses de este gobierno sin un Congreso que lo obstruya. ¿Cree que en este nuevo periodo el presidente Vizcarra ha enfocado su gestión de manera correcta?

Primero, el Congreso complementario tendría que resolver, como parte de sus atribuciones, este vacío que tenemos de que si el Gobierno disuelve un nuevo Congreso, si vuelve a ocurrir, hay meses con una situación como la que tenemos hoy: un gobierno sin control, eso nunca es bueno. Puede estar el Congreso disuelto, pero debe asignarse el control a alguna instancia del Estado, no necesariamente a la Comisión Permanente del Congreso porque ella expresa la correlación de fuerzas que se quiere alterar con la disolución del Congreso…

Y en otros temas, ¿cómo ve la conducción del gobierno en este periodo?

Hemos visto los índices de ejecución presupuestal, tanto nacionales como regionales. No están bien y hay una enorme cantidad de recursos. En el caso de los gobiernos regionales, el promedio está en alrededor del 50%. Algunos están, incluso, por debajo del 20% de la ejecución presupuestal. En el caso de los ministerios, están un poco mejor, pero no mucho. En esa parte donde debería estar el meollo de su esfuerzo, no me parece que estén haciendo las cosas todo lo bien que deberían.

¿Qué rol debería tener el nuevo Congreso que vamos a elegir en enero?

Primero, tiene que ser muy consciente de que su temporalidad es reducida. (…) Creo, además, que el gobierno debería estar preparando iniciativas legislativas que coloque el primer ministro en el primer día de instalación de la legislatura en materia de reforma electoral, reforma judicial, lucha contra la corrupción, que, me parece, son temas medulares. En reforma electoral tendría que variarse los plazos de registro de nuevos partidos para el proceso de 2021 porque si mantenemos los actuales, tener nuevos partidos en el proceso político va a ser imposible.

La semana pasada salió en libertad Keiko Fujimori. ¿Cómo califica esa decisión del Tribunal Constitucional?

He leído la sentencia, no soy un especialista en Derecho Constitucional. Hay partes que son discutibles, pero las sentencias son sentencias. Tenemos que acostumbrarnos a tener una relación seria con las instituciones; una sentencia tiene que cumplirse. Si el Ministerio Público o el Poder Judicial consideran que hay tal o cual vulneración, tienen canales para hacer valer sus derechos.

El procurador del Poder Judicial presentó un recurso y el TC ni siquiera se molestó en responder a detalle; solo lo declaró inadmisible. ¿Hace bien?

Creo que no. No le hubiera costado nada abundar en razones y salir un poco de una especie de repliegue en un ejercicio de autoridad. Hubiera sido bueno que explique, que dé razones, fundamentos. La sociedad peruana necesita confiar en sus instituciones y autoridades, confiar en el TC y para eso tienen que darnos razones. Ya no estamos en el siglo XIX, en el que el Poder Judicial, las instituciones jurídicas estaban en una especie de urna de cristal impenetrable para la ciudadanía; ahora no. Ahora tenemos una ciudadanía crecientemente informada que requiere explicaciones, razones, justificaciones, debate, convencimiento; sobre eso se construyen la legitimidad y la confianza.

La semana pasada se allanaron las oficinas de la Confiep en plena realización de la CADE. Algunos lo calificaron como un exceso. ¿Cómo lo vio usted?

Otra vez, son decisiones de nuestras instancias judiciales, (…) consideran que tienen razones para buscar tal o cual documentación. (...) Todos somos ciudadanos y todos nos debemos al mandato de la autoridad. Si requieren información, hay que darle información. Lo que es evidente es que ha habido un flujo irregular de recursos a campañas electorales, como lo han confesado los mismos autores. Bueno, eso llama la atención de la Fiscalía.

Sobre el rol del dinero en la política, ya en este gobierno se han tomado algunas medidas al respecto. ¿Habría que profundizar esa reforma?

Yo soy absolutamente partidario de que el Estado dedique recursos al financiamiento de los partidos políticos que son esenciales para la democracia y requieren recursos para su funcionamiento; la política es una actividad profesional. Yo sé que hay una crítica muy fuerte a la política como actividad profesional, pero es, y nos conviene que así sea, una actividad en sí misma, como la del médico o el ingeniero. Ser político es también una profesión, no hay que olvidarlo…

¿Cómo sería ese apoyo del Estado a los partidos?

En el financiamiento del funcionamiento de partidos. Los partidos políticos requieren personal permanente. ¿De dónde va a salir el dinero si no sale del dinero público? De intereses privados legales o ilegales o criminales, no hay más.

¿Eliminaría usted todo el financiamiento privado en las campañas?

No, pero le pondría tantos límites que sería una parte pequeña del financiamiento de los partidos y de las campañas políticas. No lo eliminaría, no veo por qué, pero sí tendría que haber una acotación muy firme y la ley tendría que tener dientes suficientes para que cuando se incumpla, sea sancionado el partido, sea sancionada la candidatura y sea sancionado el financiador que lo ha hecho de manera ilegal.

¿Alguien que ha recibido una gran cantidad de dinero de un privado puede ser indiferente a él de llegar al gobierno o es una ilusión?

Hay financiamientos que por su volumen se convierten en formas de empleo. Cuando financio una campaña, contrato a un político y contrato sus decisiones; lo hemos visto, lo estamos viendo. En la investigación de la comisión Lava Jato, en todas las confesiones que ha hecho Jorge Barata y que luego se han corroborado, lo que vemos es la compra de la decisión de la autoridad, es lo que ha ocurrido, es lo que no puede ocurrir y por eso el financiamiento privado tiene que ser reducido y ponérsele topes muy estrictos porque lo que hace, finalmente, es secuestrar la decisión pública y colectiva.

LIMA, 03 DE OCTUBRE DEL 2019 CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL NUEVO CONCEJO DE MINISTROS DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MARTIN VIZCARRA REALIZADA EN EL GRAN COMEDOR DE PALACIO DE GOBIERNO FOTOS: ROLLY REYNA / GEC

Que se investigue en la Fiscalía

Se ha revelado que, siendo gerente del Gobierno Regional de Moquegua, el hoy ministro de Transportes, Edmer Trujillo, desembolsó a un consorcio 41 millones de soles, a través de 133 comprobantes, como adelanto para la construcción del hospital de esa región. Desde su punto de vista, ¿hay una irregularidad?

Lo que conocemos hasta ahora no es agradable. Hay una enorme cantidad de dinero parcelada en pagos muy pequeños en relación al monto del dinero total para el pago de una empresa para una obra determinada. Hay un refrán que dice ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’. Yo creo que se tiene que aclarar esto y los principales interesados en eso son el presidente Vizcarra y el ministro de Transportes. No digo que haya algo que perseguir, pero no se ve bien la situación y es mejor que esté absolutamente claro lo que ha ocurrido.

El presidente ha dicho que buscaba que el proyecto se ejecute a la brevedad y por eso dio el adelanto en el último día de su gestión. ¿Es un argumento verosímil?

No sé si es un argumento compatible con el cuidado de los recursos del Estado. Tendría que verlo la Contraloría General y, si es el caso, haber una reapertura de la investigación de parte de la Fiscalía que, entiendo, en su momento no contó con el informe del ente de control para el desarrollo de sus investigaciones.

TENGA EN CUENTA

- Jorge Nieto Montesinos es arequipeño, sociólogo y magíster en Ciencia Política. Fue ministro de Cultura y también de Defensa en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski.

- Aspira a postular a la Presidencia en 2021. “Estamos elaborando una oferta de gobierno. Queremos registrar un nuevo partido y generar un espacio para desarrollar una política diferente. ¿Por qué? Porque no veo que exista uno que haga las cosas como me parece que deben hacerse”, afirmó.

- “Debemos recuperar el Estado de la corrupción; sin eso no habrá desarrollo”, dijo.