Jorge Muñoz tras victoria: “El debate fue el antes y el después” [ENTREVISTA]

Al inicio de la campaña, parecía utópico pensar que Jorge Muñoz se coronaría como alcalde de Lima . Y no porque carezca de capacidad, al contrario, sino porque la población simplemente no le prestaba atención. En una entrevista exclusiva con Perú21, a poco de enterarnos que será el burgomaestre capitalino del bicentenario de nuestro país, revela que hubo un punto de inflexión en su candidatura, y ese fue el debate del JNE en el que fue protagonista, y al que algunos no quisieron asistir.

¿Cuál es su primera reacción tras este resultado?

Tomo esto con mucha alegría, le agradezco a la gente que ha confiado en mi persona, que ha votado por mí. Y a aquellos que no votaron, también se les tiene mucho aprecio porque tengo que trabajar con todos y para todos. Esta alegría la tomo también con un sentimiento de tranquilidad, y sobre todo de humildad para poder trabajar con todos.

Al inicio de la campaña no recibía respaldo, a pesar de su experiencia y conocimiento. ¿Cómo se sintió en esa etapa?

A veces uno necesita que haya un reflector que te pueda iluminar, esos reflectores no se dieron en algún momento, y hubo un antes y un después, ese antes y después se llama debate municipal del JNE y la verdad que las cosas desde ese momento fueron distintas, hubo más atención en nuestras propuestas.

¿No pensó en ningún momento en renunciar?

Jamás, yo tengo una filosofía de que uno debe estar hasta las últimas consecuencias porque, imagínate, una cebolla que tiene varias capas, a veces tienes que llegar hasta la última para descubrir lo que hay. Tienes que ir hasta la final para poder tener la respuesta y la respuesta se dio.

Al final, en el centro de la cebolla también encontró una guerra sucia en su contra. ¿Cómo hizo para no perder los papeles?

Gracias a Dios esas cosas no tenían ningún sustento, había que saber explicarlo a la gente, pero sobre todo no engancharse con ello, ni quedarse con una situación de responder todo el tiempo, sino seguir con los temas propositivos.

Jorge Muñoz: “El debate fue el antes y después”. (Ricardo Monzón)

¿No distraerse?

Así es. Yo una vez escuché a alguien que decía ‘ya escuché sus ofensas, ahora yo le voy a entregar mis propuestas’, y esa fue la filosofía que nosotros utilizamos.

¿Como alcalde, en qué personas se va a apoyar para desplegar su plan para la ciudad?

Tenemos un grupo humano de gente muy comprometida, que ha participado en la elaboración del plan de gobierno, gente joven. Yo estoy muy contento porque hemos generado una nueva sabia; también hay personas mayores, pero hay una nueva sabía en Acción Popular (AP) con gente que tiene otro dinamismo.

¿Militantes del partido?

Militantes del partido y algunos invitados también.

Usted gobernará una Lima que tiene muchas urgencias. ¿Qué hará en los primeros 100 primeros días? Si nos pudiera mencionar dos medidas.

Una de las cosas inmediatas que vamos a hacer es trabajar en seguridad ciudadana, el primer día vamos a convocar al Comité Regional; pero desde ya le he pedido a todos los candidatos que me puedan entregar sus planes de gobierno para fortalecer el que tenemos y hacer que todos caminemos en una misma línea. Hay muchas cosas por hacer, este es un paciente, está en cuidados intensivos, hay que bajarle la fiebre para que sus síntomas mejoren, pero también hay que hacer cirugías profundas.

¿Se inscribirá en AP?

Yo me he inscrito desde hace un año, si todavía no aparezco como militante es porque hubo problemas internos de inscripciones ante el Jurado, pero yo me he fijado esa idea de fortalecer el partido y ser parte del partido.

¿Hay Jorge Muñoz en AP para rato?

Es lo que Jorge Muñoz quiere.

TENGA EN CUENTA



- Jorge Muñoz nació el 13 de abril de 1962, es abogado y tiene tres hijos.



- Creció en el distrito de Miraflores, junto a sus cinco hermanos y sus padres.



- En 2017, la Municipalidad de Miraflores, que dirigía, obtuvo tres premios en el concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017, uno de ellos en Seguridad Ciudadana.