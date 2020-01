El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que “lo peor” que pueden hacer las agrupaciones políticas es respaldar situaciones o conductas que no resulten acordes a un comportamiento adecuado.

Fue al referirse al apoyo que le ha dado el Partido Morado a su líder Julio Guzmán, luego de que el último domingo el programa Panorama revelara imágenes en las que se le ve saliendo raudamente de un edificio en Miraflores el 28 de mayo del 2018, lugar al que no regresó pese a que se producía un incendio en el departamento en el que estuvo con una militante de su agrupación.

“Creo que eso (el respaldo) es lo peor que puede hacer un partido, respaldar situaciones que no son coherentes con una conducta adecuada. Esto es casi como el avestruz, que esconde la cabeza y cree que está todo solucionado. Hay que ser críticos con las conductas que no son coherentes, con las acciones que no son coherentes, porque aspirar a un cargo presidencial es una cosa muy seria. De quien estamos hablando (Julio Guzmán), aspira a un cargo presidencial, entonces, tiene que ser coherente con sus acciones”, afirmó en Canal N.

El burgomaestre señaló que uno debe “saber asumir” sus responsabilidades y afrontarlas, en lugar de huir de ellas.

“(¿Qué percepción le deja Guzmán como político?) Que no hay una asunción de la responsabilidad. Es un huir a una situación en la que él estaba comprometido. Creo que eso no es dable porque cuando uno se escapa de algún sitio es porque quiere esconder lo que hay atrás; eso no es bueno”, sostuvo.

“Hay que saber asumir las cosas. Yo no me corro, yo siempre doy la cara, afronto las situaciones, las críticas. Yo siempre estoy sujeto al escrutinio de los ciudadanos, de los periodistas. A veces me dicen cosas que no son las más agradables, pero hay que saber escuchar”, dijo.

Finalmente, destacó que, al tratarse de personas con intenciones de asumir funciones en el ámbito público, deben ser transparentes en todos los aspectos de sus vidas, inclusive en lo personal.

VOTO INFORMADO

En otro momento, Jorge Muñoz se refirió a las próximas elecciones para el Congreso de la República programadas para este domingo 26 de enero y exhortó a la población a emitir un voto informado.

“(Que) Los electores se tomen el tiempo de chequear un poquito, de ver quiénes podrían ser (los elegidos), de tener un voto informado para todos nosotros poder elegir un mejor Parlamento del que tuvimos. (...) Tenemos que fortalecer a las instituciones, pero para eso no hay que votar por personas que ya estuvieron en el Parlamento y tuvieron una mala conducta parlamentaria, no hay que votar por los pegalones, por los que no son coherentes, por los que tienen juicio”, agregó.