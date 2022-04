Jorge Muñoz fue vacado del cargo de alcalde de Lima por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y será reemplazado por el primer regidor Miguel Romero Sotelo. Tras la decisión, el aún burgomaestre de la capital emitió un pronunciamiento.

“Hoy se ha cometido una tentado contra la democracia y nosotros no vamos a a permitir que se afecte la democracia en el Perú”, inició Muñoz.

Tras ello empezó a hacer un recuento de la situación que conllevó la vacancia en su contra. “Quiero comunicarles que yo acepté ser miembro del directorio de Sedapal dentro de una circunstancia de crisis; recordarán que en el 2019 se produjo una de las situaciones más agresivas contra una población vulnerable en San Juan de Lurigancho; en ese contexto y ante el clamor, pedido y solicitud de la gente, frente a esta tremenda crisis, acepté ser miembro del directorio de Sedapal”, explicó.

En esa línea, Muñoz relató que la aceptación al cargo pasó por una evaluación de FONAFE, el ente rector del Ejecutivo y la entidad que gobierna los temas que están relacionados con el agua y saneamiento. “Comenzamos a hacer un trabajo muy serio, participé de cuatro sesiones de directorio que fueron beneficiosas para los ciudadanos”, comentó.

“No cobré las dietas, algunas de las personas dicen que cobre dietas, distraje mi labor municipal; en ningún momento se distrajo la labor municipal; trabajamos para buscar soluciones desde adentro, logré resultados tangibles que están en las actas y se puede verificar”, resumió.

Asimismo, indicó que “a nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar , por querer hacer algo por ciudadanos que tienen una situación problemática , esa es la sanción que me están imponiendo injusta y desproporcionada a mi persona, este jurado corrupto lo ha hecho, es un tema que hay que investigar y evaluar, hay corrupción en el JNE”.

Muñoz resaltó que el JNE no habría tomado en cuenta la situación de emergencia de SJL, tras el aniego del año 2019, “para ellos fue normal, fue hecho común y corriente”. “Este jurado que me ha sancionado tampoco tomó en cuenta el doble régimen que tiene el alcalde metropolitano; soy alcalde metropolitano y gobernador, y en todo caso a los gobernadores no les alcanza ningún tipo de sanción de esta naturaleza que se me ha aplicado a mí; sin embargo, sobre esto, no se tuvo en cuenta lo que se ha expresado”, comentó.

Niega conflicto de intereses

Jorge Muñoz resaltó que el JNE debió evaluar la situación de emergencia de SJL y resaltó que “no se generó ningún conflicto de intereses, la municipalidad ni mi persona aprovechamos ese cargo”.

“Se me cortan las piernas para seguir caminando, eso es lo que quiere el gobierno, eso es lo que quiere el JNE, es muy peligroso lo que ha hecho el JNE ha actuado políticamente, bajándose a una persona limpia y honesta como soy yo y lo puedo decir, tengo una trayectoria municipal”, expresó.

“Siempre lo dije, entro por esa puerta con las manos limpias y me iré con las manos limpias y con la frente en alto. no he cometido ningún ilícito, no he robado a nadie, no le he sacado la vuelta a nadie, aquí hay intereses ocultos y eso hay que indagar, soy una persona honesta termina siendo muy incomoda para intereses ocultos”, puntualizó.

