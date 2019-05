Jorge Muñoz sobre peajes de Odebrecht y OAS: "Los contratos de la corrupción no van"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció hoy que se está evaluando la nulidad de los contratos de los peajes de Lima, luego de que su predecesora en el cargo, Susana Villarán, reconociera que recibió aportes de Odebrecht y OAS -empresas que se adjudicaron obras en su gestión- para evitar su revocatoria en 2013.

"Hoy he convocado al Concejo Metropolitano para enfrentar juntos, todos los partidos unidos en una sola fuerza, la grave crisis que ha manchado las obras que los ciudadanos de Lima necesitan. Los contratos de la corrupción no van. Los peajes de la corrupción no van", manifestó el burgomaestre en Twitter.

El equipo especial de la Fiscalía imputa a Villarán los delitos de lavado de activos y cohecho pues acusa a la exautoridad edil de haber entregado concesiones a las constructoras brasileñas a cambio de recibir millonarios abonos para financiar sus campañas.

De acuerdo a la investigación, Odebrecht y OAS aportaron, cada una, US$3 millones para la campaña del No, en 2013; mientras que OAS dio US$4 millones para la campaña de reelección de Susana Villarán. La exfuncionaria cumple hoy prisión preventiva.

Según el Ministerio Público, el exgerente municipal de Lima, José Miguel Castro, fue quien -a pedido de Villarán- solicitó el dinero ilícito a las firmas a cambio de beneficiarlas con las obras públicas.

Odebrecht logró adjudicarse la obra Vías Nuevas de Lima y OAS consiguió que la municipalidad aplique una adenda al contrato de la Línea Amarilla que la favoreció con la ampliación de la concesión de 30 a 40 años.

Más temprano, Muñoz manifestó al ser consultado por el inminente ingreso a prisión de la exalcaldesa que ella "está donde debe de estar".