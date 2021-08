El alcalde de Lima Jorge Muñoz se mostró inconforme con la presentación del gabinete, encabezado por Guido Bellido, ante el Congreso por el pedido de confianza. El burgomaestre cuestionó la permanencia de algunos cuestionados ministros.

“Si yo fuera parlamentario, no le daría el voto de confianza. Creo que el señor castillo tuvo la oportunidad de hacer cambios en el gabinete y dar una muestra de mucho más democrática y de preocupación que las cosas estaban poniéndose a derecho o limpiar un gabinete que tenía muchos cuestionamientos. No solamente era importante la salida del canciller el señor Béjar sino de muchos otros ministros cuestionados. Eso hace que no haya una confianza total del gabinete”, cuestionó Muñoz.

El alcalde de Lima criticó el mensaje de Guido Bellido y lo calificó de dar un “discurso para la tribuna, un discurso con muchos vacíos”. Para Muñoz es importante priorizar en la lucha contra el Covid-19 con la compra de vacunas y lograr la inmunización de más peruanos. “En alguna parte (de su discurso) menciona que se van a hacer vacunas, creo que hay que poner el foco en los asuntos reales. Antes de pensar en que podemos hacer vacunas, que todavía estamos atrasados en ese aspecto, hay que focalizarnos en traer las vacunas, en poder vacunar a nuestra gente. He visto vacunatorios vacíos”, resaltó.

Muñoz también exhortó al presidente Pedro Castillo trabajar en la lucha contra la corrupción, como lo mencionó Bellido en su discurso ante el Congreso, pero que deberían “partir de ellos mismo” porque “hay mucha gente severamente cuestionada”.

