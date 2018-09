Jorge Muñoz sobre propuestas: “Vamos a integrar el transporte” [ENTREVISTA]

El candidato a la Alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, explica qué haría en la capital de ser elegido el próximo domingo 7 de octubre.

¿Qué significa vivir en ‘Limaflores’?

No es que vivamos en ‘Limaflores’; lo que estamos buscando con este concepto es que podamos llevar lo mejor de nuestras propuestas, de nuestros proyectos, de nuestros programas, a todo el resto de Lima, como lo hemos hecho en Miraflores.

Sus contrincantes, más bien, están usando esa frase para decir que usted tiene una visión elitista y que no conoce la ciudad.

No, nada que ver, la conozco muy bien, la he caminado no solo ahora sino mucho tiempo atrás, la he sentido, me he reunido con la gente, he estado en las zonas más altas de la ciudad y ahí me he dado cuenta de esa realidad con muchas necesidades, con muchas carencias. Por eso le queremos llevar lo mejor a todos los que son parte de nuestra querida capital.

¿Qué cosas de las que hizo en Miraflores las podría trasladar a Lima?

El tema de la seguridad ciudadana, sin duda. Tenemos ya una práctica que la estamos extrapolando a Lima y que se va a llamar “Lima 360°, todos juntos por la seguridad ciudadana”. Esta práctica tiene algunos ejes ya trabajados. Por ejemplo, el de la prevención y la promoción de algunos elementos para que el ciudadano esté mejor educado, tenga espacios de recreación, espacios recuperados. Así también, hacer un trabajo conjunto con la Policía en el patrullaje integrado y fortalecer las Depincris (Departamentos de Investigación Criminal). Tenemos también el poder fortalecer a las fiscalías descentralizadas en lo penal. Comenzamos con eso en Miraflores y lo queremos llevar por todo Lima.

¿Qué espacios públicos ha detectado que pretende recuperar? Menciónenos nombres.

Te pongo un ejemplo, hace unos días atrás estábamos en VMT y hay zonas donde la gente no tiene dónde estar y se terminan yendo a los centros comerciales aledaños. Lo mismo pasa en SJM.

¿Qué lugares de VMT y SJM se podrían recuperar?

La Av. Allende, en VMT, es un espacio (en donde) que se puede hacer una cosa similar a la que tenemos acá (en Chabuca Granda), una alameda, un lugar de congregación de personas.

Estamos en el Centro Histórico de Lima. Sobre todo aquí vemos el problema de las casonas, que están cayéndose a pedazos. Asimismo, en todos los distritos se sufre con los cableados, marañas de cables que son una bomba de tiempo. ¿Qué hacer?

Voy a trabajar conjuntamente con las instituciones que ponen los cables. Y ahí tiene que haber un compromiso de responsabilidad social, una responsabilidad empresarial. Debemos firmar un pacto para no estar cableando por cablear.

¿Se debe cablear de manera subterránea?

Se debería hacer. Ahí viene la segunda parte de lo que te quería decir: Falta gobernanza, falta legislación para que esto sea coercitivo.

Usted, como alcalde de Lima, podría proponer esa legislación.

Se puede proponer y lo vamos a hacer. Con relación a las casonas, tenemos que recuperarlas. En Miraflores desarrollamos un programa que tiene por finalidad recuperar las casonas antiguas. Si tú tienes una antigua casona y te obligas por escrito a recuperar esa casa, a no construir por encima, se te da un bono que no es dinerario sino que lo que podrías construir ahí, como un edificio moderno, lo puedas trasladar a un eje de desarrollo urbano.

¿Cederle un espacio para que construya?

No es que se le cede un espacio sino que se le cede un bono, y ese bono tiene un valor económico, que uno podría venderlo a una empresa constructora y esa empresa, con esto, puede desarrollar uno, dos o tres pisos, en un sitio que la municipalidad desarrolle. Esto es bien interesante porque no solo sirve para el tema de las casonas sino también para la recuperación de la ladera del río Rímac. Hay casas que están a la vera del río y en las laderas, con mucho riesgo. Entonces, también se podría hacer un trabajo con las empresas que tengan la intención de poder trasladar a estos usuarios a ejes de desarrollo.

¿Cuánto desembolsaría la municipalidad para lograr ese objetivo?

No tenemos un cálculo pero sí tenemos el programa y queremos desarrollarlo.

¿Pero no es mucho capital?

No, es voluntad política. La municipalidad tiene un presupuesto bastante exiguo, es de S/3,200 millones.

¿O pedirle más presupuesto al Gobierno?

De todas maneras vamos a pedir más presupuesto y hacer que se apruebe en el Legislativo.

Aún con ese presupuesto exiguo de la comuna, hay proyectos con visos de corrupción. ¿Qué propone para evitar la corrupción en su gestión?

Ese tema de la corrupción es muy importante de ser tocado. Cada sol que se desvía y que se va a los bolsillos de los corruptos es un sol que se le está quitando a la ciudadanía para desarrollar los espacios, los temas de seguridad, un mejor tránsito, recojo de basura, etcétera. ¿Cuál es el antídoto? La transparencia. Claro, alguien me podrá decir que es un concepto muy genérico, pero la transparencia tiene que ejercitarse con actos concretos, por ejemplo, rendiciones de cuentas.

¿Cada cuánto?

Yo estoy proponiendo una vez al mes.

Pero la ley no lo obliga a hacerlo, hay que confiar en su palabra.

Yo lo voy a hacer. Además, está grabado y es parte de un compromiso que he asumido con la ciudadanía. Un punto en el que diferencia Jorge Muñoz de los otros candidatos es que yo, 15 días antes de la elección municipal, voy a abrir mis cuentas de campaña para que se sepa quién nos ha financiado, a dónde ha ido este dinero.

¿Tiene en mente alguna gran obra que piensa emprender?

Hay varias, en realidad. Si tú revisas el Plan al 2035 que se hizo en la gestión anterior, ahí hay 200 obras planificadas para Lima. Es utópico pensar que se van a hacer las 200, pero de esas 200 vamos a escoger algunas que son las más emblemáticas. Una obra con la que yo quiero comenzar a trabajar en conjunción con el MTC es el entendido de la línea de teleférico desde la estación de San Carlos en SJL hacia la parte alta de los cerros de SJL, bajando hacia la zona de Independencia, conectando con la estación de Naranjal. Un teleférico, tiene cinco estaciones intermedias.

Eso cuesta y mucho.

Pero es plata que ya está presupuestada en el MTC y lo que hay que hacer es empujar este tema desde la municipalidad. Yo te puedo poner un ejemplo, de repente más chiquito, de algo que ya hemos hecho: El puente mellizo, al costado del puente Villena Rey. Ese puente se hizo cofinanciado con el Ministerio de Vivienda. Nosotros no teníamos todos los recursos pero tocamos las puertas y lo hicimos.

Ese proyecto era suyo; el del teleférico, no.

No 100%, pero el alcalde tiene que ser el propulsor.

¿En cuánto tiempo debería estar listo el teleférico? Va a demorar…

Va a demorar pero no tanto como se piensa. ¿Sabes por qué? Porque lo que más demora para el tema de los teleféricos es la ingeniería, y esta ya existe. Tenemos que recuperar ese proyecto, hacerle algunos ajustes y sacarlo. Según los técnicos que he consultado, esto podría estar culminado antes del 2022.

¿Eso ayudará a solucionar el tráfico?

Es uno de los elementos que, además, tiene que ver con el Sistema Integrado de Transporte (SIT). En definitiva hay cosas que son menos costosas y que tienen que ver con una gestión todavía más sensible por parte de la gente. Por ejemplo, tenemos identificados 400 cruces en la ciudad donde hay alguna dificultad no solo de los semáforos sino que la ingeniería está mal hecha. Entonces, si comenzamos rápidamente con 100 de ellos se verá inmediatamente la mejora.

¿Qué haría en esos cruces?

Por ejemplo, mejoras en las zonas de volteo, cambiar direcciones en algunos casos, temas de pintura, etcétera. Pero esto, que se llama gestión de tráfico, va a venir con una obra que sí vamos a hacer de todas maneras que es el desarrollo de lo que es la Central de Monitoreo de Tráfico que se merece la ciudad. Hoy en día existe una central pero muy insuficiente. ¿Cuánto cuesta? S/500 millones, esa es una obra necesarísima.

¿Cuándo se hará eso?

Antes que acabe el periodo, al 2022 debería estar terminado también.

¿Pero qué medidas inmediatas podría tomar usted? El ciudadano quiere soluciones en su primer año de gobierno.

Sí, hay varias cosas. Cuando tú tienes un enfermo grave tienes que comenzar por bajarle la fiebre pero también tienes que atacar lo que produce la fiebre, y eso va a demorar un poquito más. Pero lo que les diría a los ciudadanos de Lima es que confíen, que tenemos un plan de gobierno muy importante, bien hecho, bien desarrollado, que tiene estos ejes: la integración del sistema de transporte, asuntos que tienen que ver con gestión de tráfico que es donde se van a ver inmediatamente las mejoras, y algo que no escucho en los candidatos que es el tema de seguridad vial.

¿Qué propone?

Ahí vamos a trabajar algo que es elemental como es educación y promoción, y también búsqueda de sanciones efectivas de aquellas personas que están incumpliendo la normativa. Hoy en día hay empresas que tienen microbuses que acumulan S/8 millones en papeletas y nadie los toca porque son faltas administrativas. Lo que nosotros vamos a proponer es, producto de este impulso legislativo, que las faltas que están relacionadas hoy en día con lo administrativo sean consideradas delitos de índole penal.

Hablando de acciones inmediatas, ¿qué podría hacer con los buzones sin tapas o con los montículos de basura que abundan en las afueras de los mercados? ¿En estos temas, bajo su gestión, podríamos tener cambios rápidos?

Me comprometo a que así sea. Desde el primer día vamos a coordinar con los alcaldes distritales sin importar el color y la bandera que ellos representen. Lamentablemente el señor Castañeda en los últimos tiempos solo ha pensado en coordinar con algunos alcaldes de su partido. ¿Eso qué cosa ha traído? Que no haya una verdadera coordinación en esos aspectos que son elementales y que les da dignidad a las personas, porque uno no puede vivir al costado de un muladar, uno no puede caminar y tener el riesgo de dañarse con un buzón.