Jorge Muñoz: "A Daniel Urresti lo financia el millonario Luna Gálvez"

El candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz , negó que sea considerado como el postulante "de los ricos" y reiteró que él fue uno de los únicos que demostró, en un evento público, cómo se ha financiado su campaña y en qué cosas está gastando.

Con estas declaraciones respondió a Daniel Urresti , candidato de Podemos Perú, quien dijo con ironía que en las elecciones del 7 de octubre los limeños tendrán que decidir si votan por "el candidato de los asentamientos humanos" o el de "los ricos, de Las Casuarinas, de Los Portales".

"Creo que en psicología eso se llama proyección, cuando ves en el otro lo que tú eres. Fíjense quién financia a ( Daniel Urresti), el señor (José) Luna Gálvez, que es millonario, que le ha puesto paneles en todos lados", respondió Jorge Muñoz a la prensa.

El candidato de Acción Popular exhortó a todos los ciudadanos a abrir los diarios y ver cómo está posicionada la propaganda a favor de Daniel Urresti.

"(A nosotros nos financian) amigos y correligionarios y somos el único partido que ha abierto sus cuentas y hemos dicho quién nos está financiando y cuánto hemos recibido y en qué se está gastando", precisó.

Caso Bustíos

El ex alcalde de Miraflores evitó opinar sobre la situación que enfrentará su eventual contendor este jueves 4 de octubre, fecha programada para que el Poder Judicial dicte la sentencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, caso por el cual Daniel Urresti ha sido acusado de haber participado en el homicidio.

"Yo no quiero adelantar un juicio, eso le corresponde al Poder Judicial y eso se verá el día de mañana. Será responsabilidad de la justicia y ( Daniel Urresti ) tendrá que ser sujeto pasivo de esta sentencia", comentó.

Jorge Muñoz hizo estas declaraciones en el marco de una visita a la Estación Naranjal del Metropolitano para plantear iniciativas en materia de transporte público.

"Esto es lo que no debería ser un sistema de transporte, no solo por la acumulación de personas, sino por la falta de calidad en el transporte y lo que significa que esta haya sido una estación no planificada", comentó el postulante de Acción Popular.