Un nuevo personaje político se sumó a las opciones para suceder a Luis Castañeda como alcalde de Lima en 2018. El actual burgomaestre de Miraflores, Jorge Muñoz, cita una frase de la Biblia para pedir que lo juzguen por su labor de 20 años en la gestión municipal.

¿Por qué decide incorporarse a Acción Popular (AP) e intentar postular con esa agrupación a Lima en 2018?

Porque es un partido democrático, de arraigo popular, de alcance nacional y que no tiene mancha, que tiene una doctrina vigente en el tiempo.

¿Con quién conversó antes de unirse a las filas del partido?

Con varios de los líderes del partido. Ha sido un proceso largo.

¿Con qué lideres?

Yo preferiría guardar eso en reserva, pero hay una cercanía y un respeto por cada uno de los líderes del partido y es lo que a mí me gusta porque yo soy un candidato de consenso, de unidad.

Dice ser el candidato de la unidad, pero el presidente de AP, Mesías Guevara, ha aclarado que usted es precandidato y que hay otras opciones. ¿Qué le responde?

No tengo nada que responderle. Respeto mucho el pensamiento y la figura del presidente del partido y si hay que someterse a primarias, como la ley manda, nos vamos a someter sin problema.

¿Está elaborando su plan de gobierno?

Estamos trabajando. Hay varios ejes que tienen que ver con la experiencia municipal que tenemos nosotros. Si revisas los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, estos están pensados en una ciudad país como Lima, que tiene 10 millones de personas. Hay que trabajar para darle a las personas lo que se merecen.

¿Cuándo inicia su campaña?

El trabajo cotidiano es la mejor campaña y la mejor prueba de que uno es capaz de hacer cosas. En eso estamos desde hace mucho tiempo. A mí me pueden juzgar por las cosas que yo he hecho o he dejado de hacer.

¿Y cómo juzga la labor del actual alcalde de Lima?

Yo me quisiera referir a las encuestas vigentes. La población le da una aprobación bastante baja. Ha crecido algunos puntos, pero eso puede atribuirse a una meseta a raíz del fútbol. En líneas generales, tiene una aprobación muy baja.

¿Y usted qué opina de la gestión de Castañeda?

Yo creo que él está trabajando de espaldas a la ciudadanía.

Debe tener un análisis de cómo se gestionó la ciudad en los últimos años. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal?

Lo que hay que hacer es escuchar a la gente. Yo siento que se está gobernando de espaldas al ciudadano y hay que tener la capacidad de escuchar y transformar. La escucha es muy importante. No se pueden hacer obras solo para decir que la hiciste sin que esta tenga una utilidad real.

¿Como el by-pass de la avenida 28 de Julio?

Así es. Esa es una obra en la que se tomó dinero de otro proyecto que existía.

¿Usted haría Río Verde?

Yo creo que es una obra muy buena que tiene ejemplos en Madrid, Medellín, Santiago... Si hay cosas buenas en otros lugares, se pueden reproducir en el Perú, en Lima. Nos merecemos una mejor ciudad, sin duda. Pero lo más grave de este tema es tomar la plata de Río Verde para hacer un by-pass que, además, no ha sido bien hecho porque tiene fisuras, no ha solucionado el problema del tráfico en la zona y, encima, no se ha concluido porque arriba tienes un bulevar no terminado. No sabes ni si quiera cuánto va a terminar costando esa obra. Eso es producto de haber hecho algo sin planificación y sin escuchar a la gente.

¿Su candidatura a Lima es un preludio para la de Alfredo Barnechea en 2021?

Sin duda que todo acto político busca potenciar al partido para llegar fortalecidos a otros momentos, pero eso se verá más adelante.

¿Barnechea es la carta que AP debe usar en 2021?

Lo que debes preguntarme es si AP y la ciudadanía consideran que el colorado Muñoz es la mejor carta para Lima. Yo no tengo ningún cargo dirigencial en el partido, soy un correligionario que se acaba de unir.

¿Qué piensa de la gran cantidad de opciones para Lima?

En esta época es natural, suele existir mucha efervescencia de gente que cree que puede. Hay gente que hace esto para que otras agrupaciones los recojan, hay otros que terminarán poniéndose en el partidor, pero hay que evaluar claramente quién tiene conocimiento, quién sabe cómo hacer las cosas, quién tiene cosas que mostrar. La Biblia dice: “Por vuestros frutos os conoceré”. Entonces, hay que ver cuáles son mis frutos, mi conducta en la municipalidad como alcalde, regidor y gerente municipal. Tengo una experiencia probada durante 20 años.

Hay una ley vigente que prohíbe a los alcaldes distritales postular a la reelección. ¿Cree que ello hará que varios burgomaestres actuales postulen a Lima?

Podría ser esa una motivación de algunas personas para postular, habría que preguntarle a los demás si es que la tienen. No es mi caso.

Autoficha

- “Soy alcalde de Miraflores por segundo mandato consecutivo. Fui teniente alcalde del mismo distrito. Estoy casado, tengo tres hijos. Soy un apasionado del deporte, he participado en importantes maratones como la de Nueva York, además de triatlones y otras competencias”.



- “Soy abogado de la PUCP y tengo un máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Gracias a una beca, realicé mis estudios de Gestión Total en Japón y de Seguridad Ciudadana en Israel”.



- “Yo me he caracterizado por ser coherente en mis actos y conducta. Eso es lo que me ha llevado adonde estoy. Yo no busco generar un matrimonio con Acción Popular para romperlo a los dos minutos o por conveniencia una vez terminada la etapa de las elecciones”.