Jorge Muñoz sobre aniego en SJL: 'La forma en que Sedapal ha enfrentado las cosas no ha sido la mejor'

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que en su momento se verá a los responsables del aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho y se refirió con especial énfasis al trabajo de Sedapal en la zona.

Durante una entrevista para Canal N, el burgomaestre declaró que la institución encargada de distribuir agua potable a Lima Metropolitana no ha tenido un buen papel durante esta crisis que ha afectado a cientos de familias.

"Estamos avocados en la ayuda pero habrán responsables que tendrán que responder por esta situación. Hay cosas que no se hicieron correctamente bien o no se previó algunas cosas y eso en su momento se tendrá que ver. La forma cómo se han enfrentado las cosas por parte de esta institución pública [Sedapal] no han sido necesariamente las mejores", sostuvo.

Muñoz Wells espera que en el futuro la Municipalidad de Lima tenga "un asiento" en el directorio de Sedapal, porque "nosotros vemos, sabemos, conocemos cuál es la realidad de todo Lima, pero no podemos ejecutar, el municipio no ejecuta el tema de la ración de agua ni los desagües".

Además, resaltó que es importante que los damnificados se vean beneficiados adecuadamente por el seguro de la empresa estatal. "Si no se hace un verdadero resarcimiento la gente va a querer salvar sus pertenencias (contaminadas) y eso va a ser peor", aseguró.