El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , señaló que algunos miembros del Gabinete Ministerial deberían ser removidos o presentar su carta de renuncia ante el presidente de la República, Pedro Castillo, pues afectan en lo económico, político y social al país.

“Yo siempre he dicho que las personas que no suman, generan algún ruido o ponen una nube gris no deben estar en el gabinete. Eso es importante en un momento en el que todos nosotros necesitamos tranquilidad, necesidad de mensajes unívocos, mensajes que nos permitan crecer como Nación. Creo que hay algunos ministros que no están dando la talla o que están restando la posibilidad de una tranquilidad y que nos afecta en lo político, económico y lo social”, expresó Muñoz Wells en diálogo con la prensa.

En ese sentido, el burgomaestre recordó que el mensaje del primer ministro Guido Bellido respecto a la renegociación del contrato con los concesionarios de los yacimientos del gas de Camisea generó que al día siguiente se eleve la cotización del dólar. “Cuando alguien no da una señal de tranquilidad, lo que genera es un impacto totalmente contrario y eso se refleja en la economía”, acotó.

En relación a la interpelación al ministro de Trabajo, Íber Maraví, que se discute en el Congreso, subrayó que su exposición no lo convenció. “No sé si a los congresistas, pero a mí no me ha convencido honestamente”, mencionó.

Maraví acudió ante el Pleno del Congreso para esclarecer sus presuntos vínculos con grupos y atentados terroristas ocurridos entre 1980 y 1981 en Ayacucho.

Jorge Muñoz acudió la tarde de este jueves 30 a Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Gobierno, Pedro Castillo. De acuerdo con el alcalde de Lima, en la reunión expuso su disposición para colaborar en la preparación ante una nueva ola de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Hemos conversado sobre algunos lineamientos para afrontar la pandemia. Es para adoptar medidas ante la segunda ola. En ese sentido, le he pedido una reunión con el ministro (de Salud), Hernando Cevallos, para poder ofrecer, como municipalidad, todos los elementos que tenemos a disposición para estar mejores preparados para un eventual rebrote”, detalló.

Asimismo, Muñoz Wells reveló que ha pedido reunirse con el ministro del Interior, Juan Carrasco, a fin de abordar la problemática de la inseguridad y el desborde de los comerciantes ambulantes en el Cercado de Lima. “Sentimos que la Policía no nos está acompañando del todo y eso es algo que hemos conversado con el presidente”, sostuvo.

