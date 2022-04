El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, envió un mensaje al presidente Pedro Castillo en el que le expresó que, al no haber cumplido con las expectativas de la población, corresponde que adelante las elecciones para que se elija a un nuevo jefe de Estado.

“El desgobierno del país es prueba de que usted, presidente Pedro Castillo, no es el líder que dijo ser. Hoy el Perú se desborda social, política y económicamente, y no parece haber salida. Se debe buscar una solución inmediata y ponerle fin a esta situación. Usted dijo que adelantaría las elecciones si no cumplía con las expectativas, ¿qué espera?”, escribió en sus redes sociales.

El pronunciamiento de Muñoz se da cuando el país afronta una crisis por el paro de transportistas en diferentes regiones. Además, se han reportado robos masivos y vandalismo en negocios.

Al respecto, el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas para mitigar el alza de precios y desabastecimiento. Se tiene previsto que se realice una sesión descentralizada del Consejo de Ministros este jueves en Huancayo.

Cabe indicar que el alcalde de la capital también ha criticado al presidente Pedro Castillo por las designaciones que ha hecho en su Gabinete Ministerial.

