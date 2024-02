¿De qué va la decisión de Sunedu y cómo afecta la educación de los estudiantes universitarios?

La norma que ha aprobado la Sunedu tiene un impacto muy fuerte en aquellos jóvenes que trabajan, estudian y son mayores de 24 años. Sunedu ha eliminado sus propias autorizaciones a pocas semanas del inicio de clases. Los perjudicados son miles de jóvenes que están en estos programas 100% a distancia y que no tienen otra oportunidad, ya sea porque son madres de familia que tienen que trabajar y estudiar y no pueden ir a un salón de clases o porque trabajan en zonas remotas o porque simplemente por razones familiares o económicas no pueden trasladarse hasta un centro físico.

¿Cuál debería ser la alternativa para esos estudiantes?

La Sunedu tiene diferentes mecanismos para garantizar las condiciones básicas de calidad. Ya no solamente hablamos de afectar el proyecto de vida y la proyección de miles de jóvenes, sino que ya hablamos también de lo que significa para un sistema universitario que el regulador cambie de reglas de juego cuando ya habían autorizado estos programas entre los años 2020 y 2022.

¿Cuáles podrían ser las motivaciones de este cambio dentro de la normativa?

En el Perú, solo 3 de cada 10 jóvenes que egresan de la educación básica acceden a la educación superior. Tenemos una de las tasas más bajas de acceso a la educación superior. La pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital de la educación superior a nivel mundial, no solamente en el Perú. Cuando hablamos de calidad, hay educación buena y mala a distancia, así como la hay presencial, no puede haber un prejuicio hacia la educación a distancia porque eso es desconocer la realidad. No hay resultados negativos de la educación a distancia, o en todo caso Sunedu no ha presentado ningún estudio que demuestre que esté fallando.

