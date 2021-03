El almirante Jorge Montoya Manrique tiene una carrera militar de 41 años al servicio del país. Durante ese tiempo ocupó diversos cargos como el comandante de la Primera Zonal Naval con sede en Piura y director General del Material de la Marina. También fue Comandante General de Operaciones del Pacifico y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hoy postula al Congreso de la República con el Nº 1 en la lista por Lima de Renovación Popular.

Ud. propone incorporar a los taxistas y empresas de seguridad en un sistema integral de seguridad ciudadana. ¿De qué manera se concretaría eso?

Son varias acciones y en varios frentes. Primero, modificar el Código Procesal Penal para detener a los delincuentes que cometen hurtos menores y que estos trabajen para pagar su falta, aparte de la reclusión que deberían tener en sitios diferentes a las prisiones actuales. También cadena perpetua para los corruptos porque ese es un acto de traición a la patria. Vamos, además, a organizar mejor los sistemas de vigilancia de los municipios para que estén a cargo de policías entrenados, y a integrar al sistema de alerta a taxistas, mototaxistas, motociclistas, empresas de seguridad, para que, a través de un aplicativo telefónico, cuando vean un asalto, lo comuniquen y habrá una acción rápida de la Policía, que llegará en no más de dos minutos. Se necesita un poco de disciplina y organización, nada más.

En su agenda tiene la atención a los deudos de bomberos fallecidos en el cumplimiento de su labor. ¿Qué plantea?

Los bomberos deben tener un trato preferencial muy parecido al que tienen las Fuerzas Armadas. Queremos dar una ley, conversando con ellos, para que tengan la seguridad de que sus familias quedarán con una buena cobertura si ellos faltan.

¿El incremento de la propina para quienes cumplen servicio militar obligatorio que propone a cuánto ascendería?

Lo que se les va a pagar es un sueldo mínimo vital. Ellos realizan un trabajo muy fuerte, como todos los miembros de las Fuerzas Armadas, y no debería haber diferencias. Cada año son unos 60 mil jóvenes.

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, ha dicho que pedirá a Chile la devolución del monitor Huáscar y ha mencionado un supuesto diferendo por un tema que ya está zanjado. ¿Cuál es su opinión?

El candidato ha cometido un acto de irresponsabilidad nacional, está jugando con los valores nacionales para hacer populismo barato, eso es inaceptable. El Huáscar es un trofeo de guerra y los trofeos no se piden, se recuperan y nosotros no lo queremos recuperar. Grau dijo: “O vuelvo yo con el Huáscar o no vuelvo”. Cuando murió Grau, murió el Huáscar. Jamás la Marina va a aceptar una situación de esa naturaleza. El Huáscar está bien donde está y ahí debe quedarse. Y con relación a puntos pendientes, con Chile no tenemos ninguno. Lescano debería enterarse un poco más antes de hablar tonterías.

