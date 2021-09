El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, muestra “despropósito y falta absoluta de liderazgo y respeto” al desautorizar e incitar a la renuncia del canciller Óscar Maúrtua.

A través de su cuenta en Twitter, el legislador consideró que Bellido Ugarte debe ser retirado del cargo por el presidente Pedro Castillo sin esperar que sea interpelado por el Congreso de la República.

“Prepotencia + Desestabilidad Política en RREE = Tweet del Premier desautorizando e incitando a la renuncia de su Canciller. Un despropósito y falta absoluta de liderazgo y respeto”, escribió.

“El Premier debe ser retirado de su cargo, esperemos que el Presidente reaccione y no que el Congreso pierda más tiempo en otra interpelación”, añadió el parlamentario en la red social.

Como se recuerda, Bellido desmintió al vicecanciller Luis Enrique Chávez respecto a que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero de este año y reveló que el presidente Pedro Castillo se reunió con su homólogo de ese país, Nicolás Maduro.

En Twitter, el primer ministro indicó que en la reunión se abordó una solución a la crisis migratoria venezolana y afirmó que si al canciller Óscar Maúrtua o a su vicecanciller no les gusta, “tienen las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social.

El último lunes el vicecanciller había afirmado que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano.