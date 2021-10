El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, saludó la decisión del presidente Pedro Castillo de realizar cambios en su gabinete. Sin embargo, precisó que si el Gobierno continúa impulsando el cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, la situación no mejorará.

“Hay un tema fundamental que genera falta de confianza que es la Constituyente, si siguen con ese esquema la situación no va a mejorar, no habrá más inversiones y eso trae abajo los proyectos, si no deslinda de ese tema seguiríamos igual con otros actores”, dijo a RPP.

“No es que no vamos a hablar (con el nuevo gabinete), pero el fondo del problema es la Asamblea, dejándola de lado será mejor para todos”, agregó.

Montoya afirmó que su bancada, y el Congreso en su conjunto, tiene la voluntad de trabajar con el Ejecutivo. En esa línea dijo que hay 210 proyectos de ley presentados por el Gobierno que deberán ser evaluados por la representación nacional.

Al ser consultado por la decisión del Gobierno de observar la ley que modifica la cuestión de confianza, respondió que analizarán los argumentos del Ejecutivo, pero que su bancada votará para que se apruebe por insistencia.

El nuevo gabinete de ministros asumió el día de ayer en Salón Dorado de Palacio de Gobierno. El equipo de trabajo está liderado por Mirtha Vásquez, horas antes, Guido Bellido había presentado su renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros.

