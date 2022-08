El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) afirmó que si Alejandro Salas es confirmado como nuevo jefe del Gabinete Ministerial en reemplazo de Aníbal Torres, “sería más de lo mismo”.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario indicó que de confirmarse esta versión, la presencia del actual titular del Ministerio de Cultura solo reforzaría el blindaje al presidente Pedro Castillo.

Asimismo, Montoya indicó que Betssy Chávez está prohibida por ley de integrar un nuevo Consejo de Ministros debido a que fue censurada por el Congreso el pasado 26 de mayo, como parte del equipo de Aníbal Torres.

“En el caso del ministro Salas, sería más de lo mismo, no vería ningún cambio, por el contrario se reforzaría el blindaje al presidente. En el caso de la congresista Betssy Chávez ha sido censurada, no puede participar en el gabinete que se estaría formando, tiene que dejar uno para poder entrar”, aseveró.

No obstante, el legislador indicó que evaluará la conformación del nuevo Gabinete Ministerial, el quinto en lo que va de la gestión de Castillo Terrones, a fin de determinar si otorga o no el voto de confianza.

Sobre ese punto, indicó que desde Renovación Popular no han tenido el temor de que el Gobierno use la llamada “bala de plata”, es decir, que se niegue el voto de confianza a un Consejo de Ministros por primera vez. En caso de darse dos veces, el presidente está facultado a disolver el Congreso.

“De los otros gabinetes siempre hemos negado el voto de confianza porque hemos hecho el análisis de sus currículums y no eran personas idóneas, por lo cual no considerábamos que no debíamos darle el voto de confianza y así lo hemos mantenido desde el principio”, acotó.

“No hemos tenido temor a que usen la bala de plata ni mucho menos porque estamos hablando del futuro del país. En este caso tendríamos que ver primero el gabinete para ver de qué se trata y ver si conviene o no darle la confianza”, sentenció.

