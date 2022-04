El vocero de renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que respalda la inmovilización social obligatoria dispuesta por el Gobierno de Pedro Castillo la noche de ayer, debido a que existía información de inteligencia que indicaba que ciertos grupos iban a realizar “saqueos” en los establecimientos comerciales de Lima.

En declaraciones a la prensa desde la sede del Parlamento, el legislador señaló de manera clasista que se requería de una medida drástica para contener el “desborde popular”. En esa línea consideró que más adelante se conocerá si los alcances de la decisión fueron los correctos.

“La medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”, dijo a la prensa.

“La inmovilización es para identificar a los grupos, y que no caigan personas inocentes. Estamos en un estado extremo, o dejamos que haya vandalismo permanente o ponemos orden, recién cuando esto termine se puede decir si fue bueno o malo, el que no hayan reventado una tienda frente nosotros no quiere decir que no haya ocurrido en algún lugar del país”, añadió.

“No es presunto [lo del saqueo], es información de inteligencia, esa información permite tomar acciones preventivas”, manifestó.

TOQUE DE QUEDA

El presidente Pedro Castillo anunció ayer la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao luego de haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron este lunes por la noche.

“El Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativo a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en la provincia de Lima y Callao”, manifestó el jefe de Estado durante un mensaje a la Nación.

Asimismo, informó que se acordó declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril, con el propósito de “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”.

La medida responde a las manifestaciones y bloqueos de vías que se registran a nivel nacional. El decreto supremo que la oficializa fue difundido este lunes y fue firmado por Castillo; el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; el ministro de Defensa, José Luis Gavidia; el ministro del Interior, Alfonso Chávarry; y el ministro de Justicia, Félix Chero.

