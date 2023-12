El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que el lunes último su grupo parlamentario tuvo una reunión con integrantes de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso (APP), y le comunicaron su decisión de votar hoy viernes la moción para remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Señaló además que se mostró sorprendido, debido a que según él existía un acuerdo de bancadas, de que el titular del Congreso, Alejandro Soto, de APP, cuya agrupación era parte del acuerdo del último lunes, haya postergado el escrutinio hasta marzo, pues hoy viernes terminaba la legislatura.

“Los votos que se tenían para sacar a la Junta Nacional de Justicia no se concretaron. Fuerza Popular que iba a votar a favor, decidió encapsularlos. Fuerza Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso desaparecieron. No hubo ni un solo gesto de nada y no quisieron firmar (la moción de censura contra Soto). Se lo digo para que sepan, y se vaya desenmascarando el tema”, señaló Montoya sobre la reacción que tuvieron las bancadas cuando la votación fue postergada por el presidente del Congreso, y además porque no hubo un apoyo decidido a su pedido de presentar una moción de censura contra él.

Montoya dijo además de que Soto apresuró el cierre de la legislatura, dejando de lado la votación de más de 40 proyectos de ley, “para evitar que la moción de censura sea presentada”.

Sobre la nueva fecha para votar la moción para remover a toda la JNJ, dijo que será a partir del 1 de marzo de 2024, cuando comience la nueva legislatura porque no hay voluntad para convocar a un Pleno extraordinario —es decir, antes de marzo— para que se vote esa moción.

Finalmente, dijo que con el comportamiento de las bancadas “ha desaparecido el bloque de la derecha”, y recordó que había un acuerdo con Fuerza Popular, Avanza País y APP para votar hoy la moción para remover a toda la JNJ.

