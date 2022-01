El presidente de la comisión del Congreso encargada de investigar el proceso de las elecciones generales 2021, Jorge Montoya (Renovación Popular), aseguró que dicho grupo de trabajo no tiene como objetivo determinar si hubo fraude en la primera y segunda vuelta.

En declaraciones a Canal N, explicó que la finalidad de la comisión es ver cómo funcionó el sistema electoral, determinar si hubo errores o irregularidades, y luego emitir un informe con recomendaciones para mejorar el siguiente proceso, es decir los comicios ediles y municipales de este año.

“Ese no es el objetivo (determinar si hubo fraude en las elecciones generales del 2021), es ver cómo funcionó el sistema, si actuó bien, si hubieron errores, irregularidades, qué pasó con el trabajo de los personeros, los partidos tuvieron control sobre ellos o no. Hay infinidad de cosas que tiene un proceso electoral”, expresó.

“Otro tema es qué se hizo antes de manera preventiva o previsoria sobre el sistema, qué instrucción se dio a la gente, estuvo completa, se necesita mejorarla. Las recomendaciones que vamos a dar van a servir para mejorar el proceso que viene”, añadió.

En ese sentido, Montoya dijo notar “una especie de angustia” en lo miembros del sistema electoral y que en la población la polarización se mantiene, pues hay algunos que los critican y otros que piden anular las elecciones.

“Esa no es nuestra tarea. Las elecciones terminaron, se respetaron los resultados, estamos caminando en ese sentido y eso no va a cambiar”, subrayó el parlamentario, quien también aclaró que él nunca habló de fraude electoral, sino de “posibles irregularidades”.

“Yo nunca dije que hubo fraude, siempre me referí a irregularidades posibles en un sistema de esa naturaleza. 23 millones de personas votando, definitivamente que tiene que haber errores, sería imposible que no los hubiera. Y que estos errores arrastrara la anulación de votos también es posible. No podemos negar la realidad, no es un sistema perfecto”, sentenció.

Cabe indicar que según la moción aprobada por el Congreso el 12 de agosto del 2021, la comisión investigadora del proceso de elecciones generales de 2021 “se encargará de investigar los presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo de delitos que involucren a funcionarios o servidores públicos; así como a cualquier persona natural que resulte responsable de haber atentado contra el orden electoral y la voluntad popular”.

Asimismo, deberá proponer al Congreso de la República las modificaciones a la legislación electoral destinadas a determinar los vacíos legales y el posible aprovechamiento de estos vacíos, “que habrían sido usados para cometer las presuntas irregularidades”.

VIDEO SUGERIDO

Todo este tiempo, Evo Morales ingresó al Perú no en calidad de turista, sino en “misión diplomática”, explico el diputado boliviano, José Ormachea en Perú21TV.