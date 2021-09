El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que se considerará la censura al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tras sus declaraciones de “nacionalizar” el proyecto del gas de Camisea pues afecta la “estabilidad jurídica del país y la economía”. “La nacionalización de una empresa no está en ningún sitio del plan de gobierno del presidente Castillo. La renegociación la pidió junto con la amenaza de la nacionalización”, remarcó.

En ese sentido, agregó que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, hará un informe para luego proceder con la censura de acuerdo a ley. “Primero que haga sus descargos (ante el Congreso) y luego, una vez terminado, de no haber sido satisfactorio, sigue la censura. Consideramos que tenemos los votos. No hemos corrido la moción pues la vamos a ver en el Pleno de mañana, pero por la conversación con otros congresistas la mayoría está en esta línea”, declaró a RPP.

Jorge Montoya dijo que buscarán firmas para censurar a Guido Bellido el jueves del pleno. (RPP)

“Por las opiniones que he recibido, no me preocupa (lograr la cantidad de votos). Nuestra acción política es esa, queremos hacer la censura si es que no es satisfactorio su descargo el día que se presente. Es un proceso pero tiene que estar listo y preparado, sino no se puede culminar. Terminaremos en tres meses lo que iniciamos en un día, los procesos acá son muy lentos”, remarcó Montoya.

Cabe agregar que la Oficialía Mayor del Congreso convocó a dos sesiones del Pleno para el miércoles 29 y jueves 30. En este último se interpelará al ministro de Trabajo, Iber Maraví.

Bellido petardea la inversión privada

